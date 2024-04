Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że w związku z dołączeniem do polskiej armii myśliwców F-35 Lightning II, poszukuje dla nich nazwy.

"Mamy zaszczyt ogłosić konkurs na nazwę dla naszego najnowszego myśliwca" - napisano w mediach społecznościowych WP.

Wojsko chce żeby uczestnicy konkursu "wykazali się kreatywnością i zaproponowali nazwę, która będzie oddawać siłę tego potężnego narzędzia obrony".

"Czy masz w sobie duszę poety lub eksperta w dziedzinie lotnictwa? Jeśli tak, to ta konkurencja jest dla Ciebie! (...) Jesteśmy podekscytowani, aby zobaczyć wasze pomysły!" - zachęcono do udział w zabawie.

Wojsko Polskie ogłosiło konkurs. "Zapisz się w historii oręża Sił Zbrojonych RP"

WP poinformowało, że dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. "Obejmie ona nie tylko uznanie społeczności, ale także możliwość uczestnictwa w uroczystościach związanych z wprowadzeniem myśliwca do służby" - przekazano.

"Nie czekaj, dołącz do zabawy już teraz i pokaż nam, jaką nazwę wymyślisz dla tego majestatycznego statku powietrznego! Zapisz się w historii oręża Sił Zbrojonych RP tworząc nazwę dla samolotu wielozadaniowego F-35" - zaznaczono.

Propozycje można zgłaszać internetowo. Pierwszy etap konkursu zakończy się 18 kwietnia.

W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze zgłoszenia. Niektóre z nich nawiązują do historii Polski. Są tam propozycje nazw takie jak "Chrobry" lub "Husarz".

Są także zgłoszenia związane z przyrodą, wśród nich "Myszołów" lub "Żmija".

Głos w sprawie konkursu zabrała także Ambasada USA w Polsce. Na oficjalnym profilu napisano, że choć placówka nie może wziąć udziału w zgłaszaniu nazwy, to ma pomysł.

"Nazwa 'Captain Polska' wydaje nam się absolutnie adekwatna" - napisano.

Konkurs Wojska Polskiego. Dotyczy najnowszego myśliwca F-35

Według planów, dostawy pierwszych wielozadaniowych myśliwców F-35A Lightning II dla polskich sił powietrznych rozpoczną się do lata 2024 roku, gdy trafią do amerykańskiej bazy lotniczej Ebbing.

To tam polscy piloci i technicy przejdą na nich szkolenie, pozwalające zdobyć umiejętności. Do Polski pierwsze maszyny mają trafić na przełomie 2025 i 2026 roku.



F-35 Lightning II to samolot bojowy piątej generacji, opracowany w technologii stealth. Posiada on nowoczesne uzbrojenie i wyposażenie m.in. radar AESA trzeciej generacji.