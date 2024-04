Kolejny raz w ciągu kilku miesięcy. Lech Wałęsa trafił do szpitala

Były prezydent Lech Wałęsa trafił do szpitala. "I znowu mnie trafiło!" - napisał w mediach społecznościowych, do wpisu dołączając zdjęcie z oddziału.

Na opublikowanym zdjęciu Lech Wałęsa leży na szpitalnym łóżku ze skrzyżowanymi rękami.

W niedzielę były prezydent brał udział w wyborach samorządowych. Swój głos oddał w komisji wyborczej nr 177 w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Lech Wałęsa w szpitalu

Komentarz "I znowu mnie trafiło!" odnosi się zapewne do faktu, że to nie pierwszy pobyt byłego prezydenta w szpitalu w ostatnich miesiącach. Na początku grudnia Wałęsa opublikował zdjęcie z oddziału. Jak zaznaczył we wpisie, zaraził się COVID-19.

Pojawiło się pod nim wiele komentarzy z życzeniami powrotu do zdrowia. "Niech Pan się trzyma Panie Prezydencie życzę zdrowia", "Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i cieszenia się życiem" - pisali internauci.



Jego sekretarz przekazał wówczas, że były prezydent przebywa w gdańskim szpitalu pod dobrą opieką. Dodał, że Wałęsa przechodzi chorobę ciężko. Podłączony jest do aparatury medycznej.

Po kilku dniach Wałęsa opuścił szpital.

Stan zdrowia Lecha Wałęsy

Były prezydent RP podupadł na zdrowiu. O swoim wcześniejszym pobicie w szpitalu poinformował w październiku, niedługo po swoich 80. urodzinach. Nie podał wówczas, co było przyczyną hospitalizacji.



Od dłuższego czasu polityk mierzy się z cukrzycą, z powodu której w 2020 r. trafił do szpitala. W 2021 r. przeszedł zabieg związany z wszczepionym rozrusznikiem serca.