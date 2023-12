Stan zdrowia Lecha Wałęsy poprawia się. Były prezydent czuje się lepiej - dowiedział się polsatnews.pl. We wtorek Wałęsa opublikował zdjęcie ze szpitala. Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami powrotu do zdrowia.

Lecha Wałęsa od kilku dni przebywa w szpitalu. Były prezydent opublikował we wtorek zdjęcie z oddziału. Jak zaznaczył we wpisie, zaraził się COVID-19.

W czwartek wieczorem sekretarz byłego prezydenta przekazał portalowi polsatnews.pl najnowsze informacje o stanie zdrowia noblisty.

- Lech Wałęsa czuje się lepiej i ma apetyt. Oby tak dalej - poinformował Marek Kaczmar.

Lech Wałęsa w szpitalu. "Chyba jeszcze raz się uda..."

Pod opublikowanym we wtorek zdjęciem Wałęsy pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami powrotu do zdrowia. "Niech Pan się trzyma Panie Prezydencie życzę zdrowia", "Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i cieszenia się życiem" - pisali internauci.

ZOBACZ: Lech Wałęsa w szpitalu. Były prezydent zachorował na Covid



Jego sekretarz przekazał wówczas, że były prezydent przebywa w gdańskim szpitalu pod dobrą opieką. Dodał, że Wałęsa przechodzi chorobę ciężko. Podłączony jest do aparatury medycznej.

W czwartek rano na profilu Wałęsy pojawiło się kolejne zdjęcie ze szpitala. "Chyba jeszcze raz się uda..." - brzmi podpis.

Lech Wałęsa w szpitalu. Stan zdrowia byłego prezydenta

Były prezydent RP podupadł na zdrowiu. O swoim ostatnim pobycie w szpitalu poinformował w październiku, niedługo po swoich 80 urodzinach. Nie podał wówczas, co było przyczyną hospitalizacji.



Od dłuższego czasu polityk mierzy się z cukrzycą, z powodu której w 2020 r. trafił do szpitala. W 2021 r. przeszedł zabieg związany z wszczepionym rozrusznikiem serca.



W ostatnim czasie o byłym prezydencie było głośno w mediach za sprawą aktu oskarżenia, który wystosowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zarzuciła ona mu składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczy przesłuchania sprzed siedmiu lat, które odbyło się w Instytucie Pamięci Narodowej.

