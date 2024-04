Chiny wspierają Rosję w zwiększeniu jej bazy przemysłowej w tak dużym zakresie, że Moskwa ma możliwości szeroko zakrojonej ekspansji produkcji militarnej - przekazał portal CNN. Dodano, że znacząco wzmacnia to agresję w Ukrainie.

Wyliczono, że wsparcie prowadzi m.in. do produkcji obrabiarek, silników do dronów, przekazu technologii do rakiet przeciwokrętowych, mikroelektroniki i nitrocelulozy, używanej w produkcji paliwa do broni.

W 2023 roku 90 proc. importu mikroelektroniki z Chin Rosja wykorzystywała do produkcji rakiet, czołgów i samolotów.

Potężne wsparcie Chin dla Rosji. Moskwa odtwarza potencjał militarny

Pomoc Pekinu wpływa na zdolność Rosji do kontynuowania ataku na Ukrainę, podczas gdy armia ukraińska zmaga się z brakami sprzętu i broni - zauważa portal.

Podkreślono, że wyzwanie dla Ukrainy jest dodatkowo pogłębione przez Republikanów w Kongresie USA, którzy wciąż blokują głosowanie nad nowym pakietem pomocy wojskowej dla Kijowa.

ZOBACZ: Rosja. Miedwiediew przestrzega. Cytuje fragment Apokalipsy

Dzięki temu wszystkiemu Moskwa wydaje się być na dobrej drodze do wyprodukowania niemal trzykrotnie więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i Europa - zauważono.

Gen. Chris Cavoli, dowódca Dowództwa Europejskiego USA, przekazał że Rosja odniosła sukces w odbudowie swojego wojska od czasu inwazji na Ukrainę. Jak dodał, jej potencjał w dużej mierze powrócił do stanu sprzed inwazji.

Współpraca Chin i Rosji. USA grożą sankcjami

Poza sprzętem obronnym Chiny pomagają Rosji w poprawie jej zdolności satelitarnych i kosmicznych, co też jest wykorzystywane w agresji na Ukrainę.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen podczas wizyty w Pekinie ostrzegła o "poważnych konsekwencjach", jeśli chińskie firmy będą udzielać wsparcia Rosji w wojnie na Ukrainie.

Administracja Bidena wydała też rozporządzenie dotyczące światowych banków, ułatwiających wsparcie dla rosyjskiej bazy przemysłowej obronnej. Skutkowałoby to amerykańskimi sankcjami.