Spięcie w Sejmie. Jarosław Kaczyński odpowiedział Adamowi Gomole

- Zamiast zamawiać sobie obiad u pani magister Przyłębskiej, zamawiał wyrok skazujący kobiety - powiedział Adam Gomoła, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Prezes PiS niedługo po nim wszedł na mównicę. - To, że pan jest młody, to jednak nie usprawiedliwia tego, żeby pan opowiadał tego rodzaju bzdury - odpowiedział Gomole Kaczyński.

Poseł Adam Gomoła wystąpił na mównicy tuż przed odesłaniem projektów liberalizujących prawo do przerywania ciąży do komisji sejmowej.

- Pierwsze wybory w moim życiu, w 2001 roku, wygrała Lewica. Mimo lewicowego prezydenta i większości nie dokonały się zmiany. Nie dokonały się zmiany także nigdy więcej później przez cały pryzmat funkcjonowania tego parlamentu III Rzeczpospolitej i dopiero dzisiaj, w Sejmie kierowanym przez Szymona Hołownię, udało się nie odrzucić projektu w pierwszym czytaniu i to jest ogromny sukces - powiedział.

ZOBACZ: Emocje w Sejmie. Starcie "twarzą w twarz" z Michałem Kołodziejczakiem

- Wreszcie możemy przystąpić do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. To, co państwo zrobili, rękami pseudotrybunału, który zmuszał swoim prawem Polki do heroizmu, i to nie jest powód do śmiechu panie pośle, było hańbą - dodał Gomoła, zwracając się do polityków z klubu PiS.

Emocje w Sejmie. Gomoła pokłócił się z Kaczyńskim

Posłowie cały czas próbowali mu przerywać, nastroje na sali uspokoił marszałek Szymon Hołownia.

Następnie Adam Gomoła zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - To jest, panie marszałku, próba zakrzyczenia prawdy, tej hańby, którą okryliście się w październiku 2020 roku, kiedy pan, panie pośle, zamiast zamawiać sobie obiad u pani magister Przyłębskiej (Julii -przyp. red), zamawiał wyrok skazujący kobiety na zmuszanie do heroizmu i tego absolutnie nie możemy tolerować - mówił, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.

ZOBACZ: Aborcja a kryzys psychiczny kobiety. Nowe stanowisko biskupów

- Dziś powołujemy komisję, która ma się zająć prawem aborcyjnym, które ma wyjść naprzeciw, liberalizować to prawo i to jest ogromne dokonanie - podsumował. Na sali rozległy się okrzyki "oddaj kasę!".

Później na uwagi posła Gomoły odpowiedział z mównicy Jarosław Kaczyński. - Ja, jak ostatnio, zwracam się króciutko do tego młodego posła, Gomoła się nazywa bodajże. Otóż to, że pan jest młody, to jednak nie usprawiedliwia tego, żeby pan opowiadał tego rodzaju bzdury, jak zamawiane wyroki i tym podobne bajki takiej bardzo podłej, obrzydliwej, goebbelsowskiej propagandy - oświadczył.

ZOBACZ: Aborcja w Sejmie. Posłowie zagłosowali

Tych słów nie pozostawił bez riposty Gomoła. - Panie pośle goebbelsowska propaganda skończyła się pod koniec grudnia, kiedy odcięliśmy transmisję tej szczujni w telewizji publicznej i to był koniec. I prawa aborcyjne też zostaną przywrócone czy to się panu podoba, czy nie bo, Polki tego oczekują - powiedział.