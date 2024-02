W piątek doszło do awantury na posiedzeniu sejmu. Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak nasłał na jedną z rolniczek "osiłków" i zastraszał ją. Między politykami doszło do spięcia "twarzą w twarz". Do starcia dołączył Marek Suski.

W piątek emocje w Sejmie sięgają zenitu. Marszałek Sejmu rozpoczął procedurę wykluczania posłów z obrad.

- Wiedza Konfederacji na temat rolnictwa zamyka się w tym, że dzisiaj pan mówi że rolnicy byliby w polu. No w każdym innym okresie, ale nie dzisiaj - mówił Michał Kołodziejczak, po tym jak głos zabrał Robert Telus.

- To pokazuje jasno, dzisiaj każdy kto dzieli naród, nie jest patriotą i wy to robicie, czyli dzielicie naród, nie jesteście patriotami, chcecie tylko i wyłącznie kłócić - powiedział wiceminister rolnictwa. - Wasze działania na granicy przyczyniły się do tego, że do Polski może wjechać wszystko. (...) Dzisiaj nie macie najmniejszego mandatu, żeby wypowiadać się na temat rolnictwa - dodał i podkreślił, że "dzisiaj to opozycja odpowiada za całą sytuację w polskim rolnictwie".

Na koniec wystąpienia Kołodziejczaka słychać było awanturę na sali. Marszałek Sejmu starał się zapanować nad posłami. - Nie mam żadnych wątpliwości, że ten problem, o którym teraz rozmawiamy jest ważny, ale ta kłótnia, która tu się odbywa w jakikolwiek sposób nie rozwiąże problemów tych, którzy dzisiaj protestują i dlatego będziemy zmierzać do realizacji porządku dziennego tego posiedzenia - powiedział Szymon Hołownia.

