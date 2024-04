Na działkę czy do ogródka. Milion darmowych sadzonek dla Polaków

W piątek na terenie Polski odbyła się szósta edycja akcji #sadziMY, która jest - jak twierdzą Lasy Państwowe - wielkim narodowym sadzeniem drzew. Leśnicy organizacji przygotowali milion sadzonek, które były rozdawane - bezpłatnie i każdemu - we wszystkich 429 nadleśnictwach na terenie kraju.

Lasy Państwowe rozdają sadzonki

- By zachęcić obywateli do udziału we wspólnej akcji sadzenia drzew, udostępnimy milion sadzonek rodzimych gatunków. To ważne, aby przy okazji edukować, że te gatunki nie zaburzają bezpieczeństwa ekosystemów. Akcja #sadziMY jest wkładem Lasów Państwowych w realizację unijnego celu posadzenia trzech miliardów drzew w krajach Wspólnoty - informuje Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Dziennikarka Polsat News Ewa Pajuro zapytała mieszkańców Lublina, co zrobią z otrzymanymi drzewkami. - Posadzę prawdopodobnie na działce - powiedział jeden z miejscowych. Inny rozmówca przyznał, że sadzonka podarowana przez Lasy Państwowe trafi "do ogródka w centrum miasta, żeby było weselej".



Lasy i drzewa zapewniają tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat, a przebywanie wśród nich zmniejsza poziom stresu i poprawia nastrój. Co więcej - często są naturalną barierą od zgiełku miasta i ochroną przed zanieczyszczeniami powietrza. Jak czytamy na stronie Lasów Państwowych - "dostarczają najbardziej ekologiczny i uniwersalny surowiec - drewno, które ma ponad 30 tysięcy zastosowań".

W Lublinie blisko 400 drzew zostanie wyciętych

Mimo tak wielu korzyści, drzewa są także regularnie wycinane, na co zwróciła uwagę dziennikarka Polsat News. Przy ul. Zorza w Lublinie pod topór przeznaczono w sumie 130 drzew. - To bilans wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej - tłumaczy Justyna Góźdź z urzędu miasta. Jak zapewniła robotnicy pracujący na miejscu weryfikują czy zaplanowana wycinka każdego drzewa rzeczywiście jest konieczna.



Jednak nie zmienia to faktu, że rośliny w miejscu planowanej budowy są usuwane. Już wkrótce ma ruszyć kolejna duża wycinka 240 drzew na innym lubelskim osiedlu. Według urzędników jest to konieczne, ponieważ mieszkańcy i osiedla też mają swoje potrzeby.

- Nie uda się wszystkich drzew ochronić z uwagi na zakres i realizowane inwestycje drogowe, których oczekują również mieszkańcy poszczególnych dzielnic - wyjaśniła Góźdź.



W Lasach Państwowych co roku sadzi się 500 mln drzew, a szkółki leśne co roku produkują 800 mln krzewów i sadzonek.