Popularne paliwo tzw. 95 na niektórych stacjach osiągnęła już cenę ponad 7 zł. Z kolei za benzynę premium możemy zapłacić nawet 8,5 zł. Ekspert Jakub Bogucki, analityk rynku paliw w E-petrol.pl powiedział, czy rosnący trend będzie się utrzymywać.



- Na razie jest to wyjątek zarezerwowany głównie dla stacji droższych przy np. dużych trasach typu autostrady. Niestety on się będzie pojawiał w najbliższym czasie częściej. Powoli w kierunku tych siedmiu złotych będziemy chyba zmierzać - powiedział podczas rozmowy w Polsat News.

Średnie ceny benzyny. Czy będzie drożej?

- W tym momencie ta najpopularniejsza "95" kosztuje średnio 6,64 zł. To o 8 gr więcej niż w ubiegłym tygodniu. 98-oktanowa podrożała jeszcze mocnej, bo o 10 gr. i kosztuje średnio 7,29 zł. - oznajmił.

W przypadku diesla ceny utrzymały się na tym samym poziomie – średnio 6,69 zł, a jeśli chodzi o autogaz - zarejestrowano dwugroszowy spadek cen.



Do aktualnych cen jednak nie ma co się przyzwyczajać, bo jak oznajmił Bogucki "lekkie zmiany zwyżkowe wciąż jeszcze przed nami". Według niego, w kolejnych tygodniach ceny wzrosną o kilka gorszy i powinny się zatrzymać w okoli 6,60-6,71 zł. za popularną "95".

Powrót do 5,19 zł? "Nie widzę, jak można by to zrobić"

Na pytanie, czy cena 5,19 zł z litr paliwa jest jeszcze możliwa, odpowiedział: "Nie". - Mam wrażenie, że co najwyżej w jakiś leksykonach politologicznych jako hasło wyborcze się będzie pojawiać, bo do 5,19 w tym momencie powrotu nie ma. Przynajmniej ja nie widzę, jak można by to zrobić od strony ekonomicznej - stwierdził.

Podkreślił, że sytuacja na rynku paliw jest uzależniona od wielu wydarzeń na świecie. Stymulującym czynnikiem jest to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ponieważ droższy jest chociażby tranzyt w rejonie Morza Czerwonego. Niepokojąca jest także sytuacja za wschodnią granicą Polski i ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Nie bez znaczenia pozostają także przemiany na rynku chińskim.