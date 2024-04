O.J. Simpson zmarł w wieku 76 lat. Sportowiec przegrał walkę z rakiem, co potwierdziła jego rodzina. Były gwiazdor amerykańskiego futbolu zyskał niechlubną sławę za sprawą oskarżenia o podwójne zabójstwo. W procesie karnym został uniewinniony, ale w cywilnym uznano go za winnego przez co musiał zapłacić ponad 30 mln dolarów odszkodowania rodzinom poszkodowanych.