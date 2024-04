Sceny jak w "Szybcy i wściekli". Okradali pędzące ciężarówki

Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy w brawurowy sposób okradali samochody ciężarowe na trasach szybkiego ruchu. W ciągu ostatnich kilku lat na terenie całej Polski doszło do kilkudziesięciu podobnych przestępstw.

Wpadli na gorącym uczynku

Sprawą zajmuje się Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

"Do ostatniego zdarzenia doszło na terenie województwa dolnośląskiego, kiedy to kierowca pojazdu ciężarowego powiadomił policję po tym jak zauważył niepokojące zachowanie poruszającego się za nim pojazdu. Funkcjonariusze zlokalizowali wskazane w zgłoszeniu auto na drodze ekspresowej S8 i zatrzymali je do kontroli" - podała w komunikacie prokuratura.

Trzech mężczyzna, którzy poruszali się tym samochodem to obywatele Ukrainy. Policjanci podczas przeszukania znaleźli w pojeździe narzędzia służące do włamań. Funkcjonariusze weszli tez do mieszkań podejrzanych w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie zabezpieczali telefony.

Działali w trakcie jazdy

Śledczy ustalili, że złodzieje okradali samochody ciężarowe w trakcie jazdy. Sposób ich działania był tak skuteczny, że kierowcy, kiedy na miejscu rozładunku orientowali się, że doszło do włamania, nie mieli pojęcia, kiedy to się działo.

"Działanie sprawców zostało zarejestrowane przez kamerę znajdującą się na jednej z naczep" - czytamy.

Podejrzani jechali samochodem osobowym za naczepą, zbliżali się możliwe blisko i wyłączali światła mijania. Kiedy auto pozostawało poza polem widzenia, jeden ze złodziei wychodził przed okno, stojąc na masce zrywał zabezpieczenie plandeki i wyrzucał część towaru.

Zarzuty dla podejrzanych

Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem. Wszystkim grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, aby umieścić podejrzanych w tymczasowym areszcie.

Śledztwo ma charakter rozwojowy prokuratorzy nie wykluczają dalszych zarzutów i zatrzymań w tej sprawie.