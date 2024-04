Funkcjonariusze policji w Stargardzie przyczynili się do uratowania życia mężczyzny. "Żyję i dlatego mogę podziękować policjantom za pomoc" - napisał. Kiedy podczas służby do policjantów podjechała kobieta w porsche prosząc o pomoc, bez wahania uruchomili sygnały świetlne i ruszyli w kierunku szpitala. Liczyła się każda sekunda.

"Żyję i dlatego mogę podziękować policjantom za pomoc i błyskawiczną reakcję oraz za wspaniałe pilotowanie w drodze do szpitala" - takie słowa uznania wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Napisał je mężczyzna, który wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej, a otrzymał ją dzięki pomocy funkcjonariuszy.

Porsche podjechało do policjantów. Liczył się czas

Dzień wcześniej jego partnerka wiozła go do szpitala, wówczas zauważyła radiowóz policyjny. Kierująca porsche podjechała do funkcjonariuszy będących na służbie. Roztrzęsiona i zdenerwowana kobieta poprosiła policjantów o pomoc w dotarciu do szpitala, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia jej partnera, który znajdował się w samochodzie.

Jak czytamy w komunikacie służba w policji jest nieprzewidywalna i nigdy tak naprawdę nie mamy pewności, co się wydarzy na kolejnej zmianie, o czym przekonali się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego stargardzkiej komendy.

Policjanci wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda minuta i bez chwili wahania postanowili pomóc. O zaistniałej sytuacji poinformowali dyżurnego jednostki, po czym włączyli sygnały uprzywilejowane i ruszyli w kierunku szpitala.

Policja pilotowała porsche do szpitala

Bezpośrednio za nimi jechał pilotowany samochód. Na miejscu mężczyzna z pomocą policjantów został przekazany personelowi medycznemu, który udzielił mu specjalistycznej pomocy.

Następnego dnia do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wpłynęły podziękowania od mężczyzny, który był bardzo wdzięczny policjantom za pomoc i natychmiastową reakcję.

"W takich momentach hasło 'Pomagamy i Chronimy' nabiera szczególnego znaczenia. Naszym priorytetem - jako policjantów - jest pomagać i chronić mieszkańców. Miło jest usłyszeć słowa uznania po wykonanej służbie, za które dziękujemy" - przekazała policja.