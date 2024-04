Aplikacja Google Find My Device wprowadzona została już w 2013 roku, ale jej funkcjonalność pozostawiała wiele do życzenia. Co prawda usługa pozwalała na zlokalizowanie zagubionych przedmiotów, ale tylko w przypadku, gdy były one online i w zasięgu sieci GPS.



Jesienią ubiegłego roku Google zapowiedziało jednak, że aplikacja zostanie przebudowana. Swoim działaniem będzie przypominać sieć Find My Apple. Debiut nowej wersji aplikacji został opóźniony, ale użytkownicy w końcu doczekali się tego momentu.

Nowa wersja Google Znajdź moje urządzenie działa poprzez łączność Bluetooth

Wystarczy, że użytkownik Androida znajdzie się w zasięgu Bluetooth zagubionego urządzenia, a właściciel zguby otrzyma powiadomienie z jej lokalizacją. Na chwilę obecną odświeżona wersja tego oprogramowania obsługuje jedynie smartfony i tablety. W maju natomiast do sprzedaży mają trafić pierwsze kompatybilne lokalizatory, za których stworzenie odpowiada firma Chipolo and Pebblebee.

ZOBACZ: Trzymasz źle telefon w ręce? Nie dostaniesz się na swoje konto bankowe



Ponadto firmy Sony, JBL i inne pracują również nad aktualizacją oprogramowania, co pozwoli sieci Find My Device na lokalizowanie zagubionych słuchawek. Na tym jednak nie koniec. Lokalizowanie wybranych urządzeń mobilnych ma być możliwe nawet po ich wyłączeniu lub rozładowaniu baterii. Obecnie tylko Pixel 8 i Pixel 8 PRO mogą współgrać z tą funkcją.

Ograniczona dostępność nowej wersji usługi Find My Device

Odświeżona wersja aplikacji dostępna jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Google jednak planuje jej globalną ekspansję. Docelowo sieć lokalizacyjną ma tworzyć nawet ponad miliard urządzeń z Androidem w wersji 9 lub nowszej. Natomiast do samego namierzenia zgubionego przedmiotu wystarczy aplikacja zainstalowana na Androidzie 6.

red. / polsatnews.pl