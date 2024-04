Trzymasz źle telefon w ręce? Nie dostaniesz się na swoje konto bankowe

Aplikacja VeloBanku od teraz ma nową funkcję. Wdrożenie weryfikacji behawioralnej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów banku przed oszustami. Tym razem chodzi jednak o zabezpieczenia, które będą szczególnie przydatne nie tylko w sytuacji, kiedy użytkownik będzie coś robił w aplikacji, ale także, gdy straci dostęp do swojego smartfona.

W dzisiejszych czasach bardzo łatwo można paść ofiarą oszustów, którzy wykorzystują różne metody w sieci, aby pozyskać dane użytkowników. Podejrzane linki, spoofing, dziwne inwestycje finansowe, to tylko część zagrożeń, które nie tylko uderzają w prywatność, ale także w bezpieczeństwo oszczędności ulokowanych na kontach w bankach.

Nowa funkcja w aplikacji bankowej VeloBank

Nie dziwi więc fakt, że banki za wszelką cenę starają się chronić pieniądze swoich klientów i jednocześnie swoje interesy. Z tego też względu aplikacja VeloBanku została wzbogacona o weryfikację behawioralną. Po jej aktywacji aplikacja będzie uczyć się zachowań użytkownika, np. tego, jak szybko pisze na telefonie, czy jak trzyma smartfona w dłoni.

Dzięki temu oprogramowanie będzie w stanie wyłapać, czy z urządzenia korzysta osoba uprawniona. Weryfikacja behawioralna ma działać nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale także w bankowości elektronicznej na komputerze. Tam będzie opierała się na tym, jak klient korzysta z serwisu bankowego.

Co daje weryfikacja behawioralna w VeloBanku?

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wyrazić na nią zgodę w ustawieniach telefonu. Jeśli aplikacja wykryje dziwne zachowanie na koncie w banku, VeloBank wyśle SMS-a lub zadzwoni z pytaniem, czy to faktycznie jego klient chce wykonać przelew etc. Taka dodatkowa warstwa zabezpieczenia ma chronić klientów przed utratą pieniędzy. W niektórych przypadkach może nawet zablokować konto bankowe.

Dane, jakie zostaną pozyskane z weryfikacji behawioralnej będą przekazane do BIK, w którym zostanie stworzony indywidualny model zachowania użytkownika. Jeśli ktoś korzysta z podobnych funkcji w innych aplikacjach, to zostanie to uwzględnione w profilu.

red. / Polsatnews.pl