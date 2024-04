"Lech Kaczyński musiał odejść". Prezes PiS wspomniał o Rosji

Po godz. 20:30 z Bazyliki Archikatedralnej wyruszył Marsz Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Po godz. 21:00 przed Pałacem Prezydenckim głos zabrał Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Lech Kaczyński był problemem dla Rosji

Prezes PiS mówiąc o polityce Lecha Kaczyńskiego stwierdził, że była to "próba odbudowy polskiego patriotyzmu, siły polskiego narodu".

- Sięgnął do pewnych zasobów. Z jednej strony Solidarności, ale Lech sięgnął także do zasobów głębszych - do tych z walki z komunizmem, z okresu II wojny światowej - ocenił.

ZOBACZ: Incydent na pl. Piłsudskiego. Jarosław Kaczyński zabrał wieniec

Jak mówił Kaczyński, jego brat "chciał zmienić mentalność tej części Polaków, którzy z wiary we własny naród zrezygnowali".

- To był powód tej tragedii, tego zamachu. Tragedia tragedią, ale to był zamach - stwierdził prezes PiS. - Lech Kaczyński był problemem dla Rosji i nie tylko dla Rosji, dlatego musiał odejść - dodał.

Prezes PiS uderza w premiera Donalda Tuska

- Spójrzmy na obecną rzeczywistość. To wszystko do czego (Lech Kaczyński) dążył jest dzisiaj odrzucane - kontynuował Kaczyński.

Podkreślał, że "naszym celem jest przeciwstawienie się temu, co dzieje się w naszym kraj". Po raz kolejny stwierdził, że "Konstytucja w Polsce praktycznie nie obowiązuje".

- Tusk jest bardzo rzetelny, zobowiązania wykonuje. Jeśli chodzi o te niemieckie, to energia w nim kipi - uderzył w premiera Kaczyński.

Stwierdził również, że "nie może być podziałów między polskimi patriotami".

ZOBACZ: Antoni Macierewicz złożył wniosek do prokuratury dot. Donalda Tuska: Działania przeciw prezydentowi

Nawiązując do komisji Antoniego Macierewicza, Kaczyński mówił, że "przedstawiła ona dowody zamachu". - Bardzo wielu w Polsce o tym wie, niektórzy wiedzieli od samego początku - ocenił prezes PiS. - To był zamach Putina, a co do udziału innych - to jeszcze przed nami - podkreślał.

Rocznica tragedii smoleńskiej

W ramach obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej w środę odbyły się liczne uroczystości. Wieczorem w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odprawiono mszę w intencji ofiar. Uczestniczyła w niej para prezydencka, a także Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek i Piotr Gliński. Po godz. 20:30 z Bazyliki Archikatedralnej wyruszył Marsz Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.