Kokosanka, czyli pingwinka albinoska z gdańskiego ZOO znalazła się w finale konkursu "March of the penguin madness". Zwierzę walczy o tytuł pingwina roku. Tak wysoką pozycję zawdzięcza zagorzałym fanom, którzy masowo na nią głosowali. Co ciekawe, to nie jedyny polski kandydat w tym konkursie. Z gdańskiego zoo zgłoszono także innego pingwina afrykańskiego, Dziadka.

Pingwinka albinos przylądkowy o imieniu Kokosanka znalazł się w finale konkursu "March of the penguin madness". Co ciekawe, jest to prawdopodobnie jedyny tego rodzaju pingwin znajdujący się w zoo. Kilka dni temu polski kandydat pokonał przedstawiciela Missisipi Dynię, zdobywając 32 414 głosów.

Na stronie konkursowej możemy przeczytać, że "mimo dzielących ją różnic, udało jej się odnaleźć wśród czarno-białych pingwinów i znaleźć partnera. Uwielbia śledzie bałtyckie, ale te najlepiej smakują prosto od zookeepera". Jak dodano, "nie ma drugiego takiego pingwina jak ona".

Co ciekawe, w konkurs zaangażował się Jakobe Mansztajn, który prowadzi popularny profil o nazwie "Make Life Harder". Twórca promował konkurs z polskim pingwinem na swoim koncie, które ma ponad 1,5 mln obserwujących. "Followersi" zaangażowali się do tego stopnia, że podczas ostatnich dni, kiedy można było oddawać głosy, strona konkursowa miała poważne problemy techniczne wynikające z przeciążenia systemu i przez pewien czas nie działała.

Kokosanka to nie jedyny polski kandydat, który brał udział w konkursie. Zoo Gdańsk zgłosiło jeszcze jednego podopiecznego, którym jest 32-letni pingwin o imieniu Dziadek.

Konkurs wśród pingwinów. Kokosanka w finale

"March of the penguin madness" to zabawa organizowana przez organizację Penguins International. Konkurs odbywa się co roku. Ogrody zoologiczne i azyle dla zwierząt z całego świata mogą zgłaszać swoich kandydatów, którzy przechodzą do kolejnych etapów zbierając głosy. Fani przyrody mogą głosować na swoich ulubieńców zarówno poprzez social media jak i na stronie organizatora.

Inicjatywa ma na celu przede wszystkim edukowanie społeczeństwa. Nominowane zwierzęta pełnią funkcję ambasadorów swoich dzikich odpowiedników zachęcając opinię publiczną do zgłębiania wiedzy na temat 18 gatunków pingwinów, które występują na naszej planecie.

Pingwiny rywalizują o tytuł "Peng Win Champion". Zwycięzca konkursu zyskuje międzynarodowe uznanie i stałe miejsce w Iceberg Hall of Heroes. Jak podkreślają organizatorzy, wygrani prawdopodobnie mogą także liczyć na rybne smakołyki od swoich opiekunów. Tegoroczna edycja dobiegła końca, a wyniki zostaną podane 11 kwietnia.