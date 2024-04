Prezydent Stanów Zjednoczonych w krytyczny sposób skomentował decyzje podejmowane przez premiera Izraela w Strefie Gazy. - Nie zgadzam się z ich (izraelskim) podejściem - przekazał Joe Biden. Wezwał również do natychmiastowego przerwania działań wojennych oraz do umożliwienia przepływu pomocy humanitarnej.

- Sądzę, że to, co zrobiono, to błąd. Nie zgadzam się z ich (izraelskim) podejściem" - powiedział we wtorek Joe Biden w wywiadzie dla hiszpańskojęzycznej stacji telewizyjnej Univision zapytany o to, jak Benjamin Netanjahu radzi sobie z wojną.

Joe Biden krytykuje Benjamina Netanjahu

Prezydent USA dodał, że izraelski atak w zeszłym tygodniu, w którym zginęło siedmiu pracowników organizacji zajmującej się dostarczaniem pomocy humanitarnej, poskutkował napiętą rozmową telefoniczną z premierem Izraela. Biden określił ten incydent jako "oburzający".

- To czego się domagam, to przerwanie ognia przez Izrael na sześć - osiem najbliższych tygodni i całkowity, swobodny dostęp dla dostaw żywności i leków dla Gazy - poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodał, że "nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wstrzymywania takich dostaw i powinny być one natychmiast wznowione".

Biden powiedział też, że rozmawiał "ze wszystkimi, z Saudyjczykami, Jordańczykami, Egipcjanami, którzy są gotowi pomóc w dostarczaniu żywności dla ludności Gazy".

Biden zmienia politykę USA ws. Izraela

Jak podkreśla agencja AFP były to jedne z najostrzejszych krytycznych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta pod adresem Netanjahu. Co więcej, jego uwagi na temat zawieszenia broni oznaczają zmianę w podejściu do prowadzonej polityki, bowiem wcześniej USA twierdziło, że ciężar spoczywa na Hamasie, aby zgodzić się na rozejm i uwolnienie zakładników. W obliczu katastrofy humanitarnej i masowych bombardowań przeprowadzonych przez Izrael, Biden nieco zmienił swoje stanowisko.

Ponadto w ub. tygodniu, podczas rozmowy telefonicznej z izraelskim premierem, Biden po raz pierwszy zasygnalizował ewentualność uzależnienia dalszej pomocy USA dla Izraela od podjęcia przez stronę izraelską "istotnych kroków" na rzecz poprawy sytuacji ludności Gazy.