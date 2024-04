Para z Bartoszyc pokłóciła się o wyniki wyborów samorządowych. - Kobieta podczas kłótni wyjęła z garnka kość, na której robiła zupę i uderzyła go głowę - przekazała polsatnews.pl podkom. Marta Kabelis z miejscowej komendy. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w powyborczy poniedziałek wieczorem. 44-letnia kobieta wezwała pomoc do swojego partnera, który jak relacjonowała, leżał zakrwawiony na ziemi. Po przyjeździe policjantów okazało się, że jest przytomny, ale ma uraz głowy. Został zabrany karetką do szpitala, ponieważ konieczne było zaszycie rany.

- Z rozmowy z partnerami wynikło, że podczas kłótni kobieta wyjęła z garnka kość, na której robiła zupę i uderzyła go głowę - przekazała nam oficer prasowy KPP w Bartoszycach podkom. Marta Kabelis. Mężczyzna po zabiegu opuścił szpital.

Kością niezgody były wybory samorządowe

Nie wiadomo, jakiego typu to była kość. - Dziś w tym mieszkaniu będą oględziny, więc może ta kość zostanie zabezpieczona. Na razie jej nie mamy, więc trudno powiedzieć, o jakiej kości mówili - powiedziała. Partnerzy przyznali jednak, że powodem kłótni były wyniki wyborów samorządowych w Bartoszycach. W miejscowości odbędzie się druga tura wyborów na wójta.

Oboje byli pod wpływem alkoholu. Zatrzymana kobieta trafiła do izby wytrzeźwień. Okazało się, że 44-latka ma policyjną kartotekę. W przeszłości była karana za znęcanie się nad partnerem i ma wyrok w zawieszeniu. W związku z tym będzie odpowiadała w warunkach recydywy. Grozi jej 7,5 roku więzienia.