Naukowcy przeprowadzili badania nad spersonalizowaną szczepionką na raka wątroby. Okazało się, że poprawia ona wyniki wyleczenia. To duża nadzieja dla pacjentów, bowiem rak wątrobowokomórkowy jest jedną z głównych przyczyn zgonów z powodów nowotworowych na świecie.

Rak wątroby jest jedną z głównych przyczyn zgonów z powodów nowotworowych na świecie. W wielu przypadkach nie da się go wyleczyć, a w pięć lat po diagnozie przeżywa mniej niż 10 proc. pacjentów.

Szczepionka na raka. Daje nową nadzieję

Stosowane obecnie leki celowane oraz immunokompetentne mają bardzo ograniczoną skuteczność w terapii. Naukowcy z Johns Hopkins University w Baltimore sprawdzili skuteczność stosowania spersonalizowanej szczepionki na tego właśnie raka. Testy przeprowadzono na grupie 36 pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Do stworzenia spersonalizowanej szczepionki naukowcy wykonali biopsję i pobrali fragmenty z guza, aby zidentyfikować mutacje genowe związane z rozwojem nowotworu u pacjenta. Następnie z użyciem algorytmów komputerowych wytypowali, które ze zmutowanych genów kodują białko najlepiej rozpoznawalne przez komórki układu odporności. Na podstawie tych informacji stworzyli spersonalizowaną szczepionkę, zawierającą DNA wyselekcjonowanych, zmutowanych genów. Szczepionka może zawierać DNA nawet 40 genów.



Po podaniu pacjentowi stymuluje ona jego układ odporności do rozpoznawania nieprawidłowych, zmutowanych białek i niszczenia produkujących je komórek nowotworowych.

Badanie wykazało, że średnio po niemal 31 proc. pacjentów odpowiedziało na łączoną terapię. W przypadku innych terapii było to od 12 do 18 proc. W grupie tej 8,3 proc. uzyskało całkowitą odpowiedź na leczenie, co znaczy, że nie stwierdzono u nich obecności komórek nowotworowych po terapii. Średnia długość przeżycia leczonych osób wyniosła blisko 20 miesięcy.



Nie stwierdzono, by szczepionka wywoływała poważne skutki uboczne. Dr Mark Yarchoan z Johns Hopkins University School of Medicine przekazał, że niezbędne są szersze badanie kliniczne, które zweryfikują te obserwacje.



Współautorka badania Elizabeth Jaffee dodała, że nowa generacja spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych daje nadzieje na poprawę efektów leczenia trudnych nowotworów złośliwych, w których stosuje się immunoterapię.

Szczepionka na raka jest efektem wielu lat badań prowadzonych przez naukowców z Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center przy Johns Hopkins University. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature Medicine".