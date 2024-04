Otrzymają niemal 1800 zł. Wystarczy spełnić jeden warunek

Każdy rolnik może otrzymać dodatkowe świadczenie z ZUS-u lub KRUS-u. Blisko 1800 zł należy się osobom, które na dzień 31 marca 2024 r. mają przyznane prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jest to jedyny warunek, jaki należy spełnić, by otrzymać środki.

Rolnicy otrzymają dodatkową "trzynastkę". Jest jeden warunek

Wcześniej kwota była nieco niższa, jednak z uwagi na waloryzację emerytur kwota tzw. trzynastki wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. Od tej sumy zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. W praktyce oznacza to, że świadczeniobiorcy otrzymają 1620,67 zł.

Ważną informacją jest fakt, że to świadczenie przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom, tak więc nie ma konieczności składania specjalnego wniosku. Nie ma również kryterium finansowego i wszyscy zainteresowani otrzymają środki w tej samej wysokości.

Instytucją, która zajmuje się wypłacaniem środków jest ZUS lub KRUS, jednak nie można pobrać świadczenia z obu organów. W przypadku renty rodzicielskiej, do której może być uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje tylko jedno dodatkowe świadczenie pieniężne, jednak jego wysokość jest proporcjonalna do liczby osób uprawnionych do renty.