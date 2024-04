"Koniec jest bliski, panie premierze" - napisał do Donalda Tuska lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości zwrócił się do premiera po niemiecku, a jego ostrzeżenie było związane z wynikami wyborów samorządowych 2024.

Były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do wyników wyborów samorządowych. Jego zdaniem rezultat Koalicji Obywatelskiej nie może zadowalać lidera tej formacji premiera Donalda Tuska.

Zbigniew Ziobro: Fałszywe obietnice Tuska

"Wybory samorządowe pokazały, że na fałszywe obietnice Donalda Tuska coraz mniej Polaków daje się nabierać" - stwierdził Ziobro.

Lider Suwerennej Polski napisał, że "po ośmiu latach porażek, gdy w końcu przejęli władzę, miał być pogrom PiS, ale jest strach przed nadchodzącym upadkiem".

ZOBACZ: Wybory w rodzinnej miejscowości Szydło. Kandydat PiS przegrał w Brzeszczach

"Miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona wzrostem cen paliw, żywności i energii. Miało być praworządnie, jest przemoc, łamanie konstytucji i łyse karki z łomami. Miała być wolność, jest pałowanie rolników" - wymieniał.

Ostrzeżenie po niemiecku

Ostatnie zdanie skierował do Tuska i zrobił to po niemiecku. "Das Ende naht, Herr Ministerpräsident. Das Ende" - napisał, co oznacza "Koniec jest bliski, panie premierze. Koniec".

Tusk w środowisku Zjednoczonej Prawicy postrzegany jest jako polityk realizujący interesy Berlina.