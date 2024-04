Napływ ciepłych mas powietrza trwa na dobre. Po pięknej, słonecznej i bardzo ciepłej niedzieli, nic nie wskazuje na to, aby w poniedziałek pogoda miała się radykalnie zmienić. Wręcz przeciwnie! W kilku częściach kraju będzie jeszcze cieplej i jeszcze słoneczniej!

Ciepły poranek z błękitnym niebem nad niemal całą Polską. Krótko po świcie w całym kraju temperatury będą bardzo wyrównane – od 14 stopni na północnym wschodzie do 16 kresek na południowym zachodzie. Różnice będą więc minimalne. W podobnym tonie można wypowiadać się o zachmurzeniu: nad niemal całą Polską piękne, bezchmurne niebo.



Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wielki front z intensywnymi opadami deszczu minie nasze zachodnie granice o zaledwie kilka-kilkanaście kilometrów. Co to oznacza w praktyce? Możliwe lokalne, szybko zanikające zachmurzenie nad Pomorzem Zachodnim.

Praktycznie wszystkie liczące się modele pogodowe są zgodne co do tego, że w Polsce nigdzie nie powinno padać. Niemal w całym kraju biomet będzie neutralny. Tylko na Pomorzu Gdańskim pogoda będzie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie.



Upały na zachodzie, ciepło w centrum i na Górnym Śląsku



Nie ulega żadnej wątpliwości, że mieszkańcy województwa lubuskiego i dolnośląskiego zapamiętają ten poniedziałek na długo. Temperatura może przekroczyć tam aż 27 stopni Celsjusza! Gdzie jeszcze słupki rtęci zawędrują powyżej 25 kresek? Takich wskazań spodziewamy się:

w Wielkopolsce,

na Opolszczyźnie,

na Górnym Śląsku (poza regionami górskimi),

na ziemi łódzkiej,

w zachodniej części Mazowsza.

W pozostałych regionach nieco chłodniej, z wartościami zbliżonymi do 22-23 stopni. Warto odnotować też, że w górach i na Opolszczyźnie spodziewamy się nieco bardziej porywistych podmuchów wiatru.

Na zachód od linii rzeki Wisły piękne, bezchmurne niebo. W Polsce wschodniej także pogodnie jednak najpewniej pojawi się zachmurzenie piętra wysokiego, a na Warmii i Mazurach także średniego.



Ciepła noc w niemal całym kraju. Chłodniej tylko w górach i… na Pomorzu!



Po zachodzie słońca termometry będą wskazywać od 16 do 18 stopni. Zimniej w górach wysokich, ze szczególnym wskazaniem na Tatry, masyw Śnieżki i Babią Górę – tam okolice 9-10 kresek. Co ciekawe, niewiele więcej, bo 12°C na Pomorzu Zachodnim.



W całym kraju pogodnie jednak podział na bezchmurne niebo na zachodzie i obłoki piętra wysokiego w centrum i na wschodzie wciąż będzie obowiązywał. Faktem jest jednak, że nigdzie nie powinno padać.

