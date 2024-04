- Jak Trzecia Droga skrzyknie się, żeby pokazać, co to jest społeczeństwo obywatelskie, to nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać - powiedział Szymon Hołownia komentując wstępne wyniki wyborów samorządowych. Podkreślił, że formacja stworzona z Polski 2050 i PSL udowodniła, że jest "trzecią siłą w Polsce".

Według sondażu exit poll najlepszy wynik w wyborach do sejmików województw osiąga Prawo i Sprawiedliwość - 33,7 procent głosów. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska - 31,9 procent.

Na trzecim miejscu plasuje się Trzecia Droga (13,5 procent), a następnie Konfederacja (7,5 procent), która wyprzedziła dopiero piątą w zestawieniu Lewicę (6,8 procent) i Bezpartyjnych Samorządowców (2,7 procent). Inne ugrupowania zdobyły 3,9 procent głosów.

Wyniki wyborów samorządowych. Hołownia: Nie ma siły, która mogłaby nas zatrzymać

Zadowolenia nie krył lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Trzecia Droga stabilnie pokazuje, że jest trzecią siłą polityczną w Polsce. (...) Dzisiaj pokazaliśmy jaka jest nasza realna siła, albo inaczej, pokażemy we wtorek, jaka jest nasza realna siła, kiedy poznamy te oficjalne wyniki - zapowiedział Hołownia.

- Te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brandach, a siłą Trzeciej Drogi zawsze były nazwiska - powiedział.

Podziękował tysiącom kandydatkom Trzeciej Drogi, którzy "chodzili od drzwi do drzwi, od ulicy do ulicy". - Pokazali, że jak się ludzie skrzykną, jak Trzecia Droga skrzyknie się, żeby pokazać, co to jest społeczeństwo obywatelskie, to nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać - stwierdził Hołownia.

Zaznaczył, że razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i innymi członkami formacji czekają pozostałe rezultaty wyborów. - Mamy wyniki sejmików, ale będziemy czekali z wypiekami na twarzy na wyniki w radach miast, radach powiatów - podkreślał.

Hołownia wskazał też na sukces przedstawicielki Trzeciej Drogi, która dalej walczy o prezydenturę w stolicy Dolnego Śląska. - Jest druga tura we Wrocławiu, a w niej Iza Bodnar z Trzeciej Drogi - powiedział.

Wyniki wyborów samorządowych. Hołownia: Ludzie powiedzieli: "Dość kłótni"

Hołownia odniósł się też do frekwencji, która okazała się niższa niż oczekiwano. - "Dość kłótni" - powiedzieli nam dzisiaj ludzie. Jeżeli będziecie się kłócić, wszczynać spory w naszej koalicji, doprowadzać do tego, że będziemy stawali przeciwko sobie, walcząc przeciwko sobie, to ludzie nie będą szli do wyborów, nie będą nam ufali, to ludzie będą się od nas odwracali - mówię o całej koalicji 15 października - stwierdził.

- To jest ważne żebyśmy doceniali tych którzy poszli do wyborów, chciałoby się, żeby było ich więcej - skomentował z kolei szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "zwycięstwo nigdy nie jest ostateczne i trzeba walczyć do końca".

