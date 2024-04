Lewica zdobyła w wyborach samorządowych piąty wynik w sejmikach wojewódzkich - wynika z sondażu exit poll. To gorzej niż m.in. Konfederacja. Włodzimierz Czarzasty nie krył, że liczył na lepszy wynik. - Myślę, że to co się dzisiaj stało podczas tych wyborów będzie wymagało spokojnego przemyślenia - powiedział. Dodał, że jego zdaniem "cała koalicja nie ma powodu do zachwytu".

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP, Lewica uzyskała w wyborach do sejmików w skali kraju 6,8 proc.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty nie krył, że wyniki te nie są satysfakcjonujące. - To były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy. Tym razem też się takie okazały - powiedział Czarzasty podczas wieczoru wyborczego.

Włodzimierz Czarzasty: Wybory samorządowe zawsze są dla nas najtrudniejsze

Dodał, że reprezentowane przez niego ugrupowanie nie jest zadowolone z wyników wyborów do sejmików wojewódzkich. Polityk zwrócił jednak uwagę, że "jutro może się to zmienić". Przypomniał, że podczas niedzieli wyborczej 5,5 roku temu, Lewica do sejmików według sondaży uzyskała 5,3 proc. głosów. Kolejnego dnia było to już 6,8 proc. - dodał.

Przyznał jednak, że liczył na wynik w okolicy 7-8 proc.

- Myślę, że to co się dzisiaj stało podczas tych wyborów będzie wymagało spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą usiąść i poważnie porozmawiać, gdy zobaczymy jak się będzie działa sytuacja polityczna w sejmikach - wskazał Czarzasty.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że - jego zdaniem - "cała koalicja, która rządzi Polską, nie ma powodu do zachwytu". - My, Trzecia Droga wzięliśmy mniej niż w wyborach parlamentarnych, KO wzięła mniej niż PiS, także to jest powód do zastanowienia - podsumował Czarzasty.

Magdalena Biejat nie zawalczy z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze

Polityk odniósł się również do walki Magdaleny Biejat o fotel prezydent Warszawy. Według sondażu exit poll zdobyła 15,8 proc., a jej kontrkandydat Rafał Trzaskowski - 59,8 proc. poparcia, co oznacza zwycięstwo w pierwszej turze.

Czarzasty w tym przypadku podkreślił jednak, że wynik Biejat jest najlepszym, jaki Lewica uzyskała od lat w stolicy. Dodał, że obecnie Lewica powoli będzie się przygotowywać do wyborów europejskich.

Magdalena Biejat dodała, że "chce podziękować, który głosowali na Lewicę w całej Polsce, ale i tym, którzy głosowali na nią w Warszawie" - mówiła Magdalena Biejat. Dodała: Przed nami kolejne wybory (europejskie), w których będziemy jeszcze skuteczniejsi.

Europoseł Robert Biedroń zaznaczył z kolei, że Magdalena Biejat pokazała, "jak zwyciężać mamy". - Królowa jest tylko jedna - podkreślił. Przyznał, że dla Lewicy wybory samorządowe są "zawsze bardzo trudne" i "niezwykle ważne".

