Jarosław Kaczyński po wyborach: Wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna

W wyborach do sejmików województw Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,7 procent głosów - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla telewizji Polsat, TVN i TVP. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 procent głosów. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,5 procent głosów.

- Dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Bo okazuje się, że ci, którzy już nas chcieli chować... Jak to powiedział kiedyś Mark Twain: "Wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna" - powiedział prezes PiS.

- Ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło trzy lata, więc musimy przede wszystkim wygrać w wyborach europejskich, a następnie przygotować się i wygrać w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne - mówił.

Wyniki wyborów samorządowych, exit poll. Kaczyński: Myśmy słabych rządów nie tworzyli

Prezes PiS stwierdził, że w Polsce "od dawna nie było tyle zła i fatalnych działań władzy". - To nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim Polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia - przekazał.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że "dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do zdecydowanego, energicznego działania, rozbudowy partii oraz tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała". - Bo Polska musi być krajem, którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu - mówił. Prezes PiS stwierdził, że nawet w obozie politycznym Donalda Tuska "mówi się, że to słaby rząd". - Myśmy słabych rządów nie tworzyli - dodał.

- Naszym celem jest zwycięstwo i to, by to, co dzieje się teraz, było tylko incydentem - stwierdził. Kaczyński podkreślił, że wygrana w wyborach do sejmików województw "nie zawsze oznacza bezwzględną większość". - Trzeba dokonać wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. Daj Boże, że będziemy mieli dużo dużo więcej - podsumował szef PiS.

