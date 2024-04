Rafał Trzaskowski według sondażu exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP uzyskał 59,8 proc. poparcia i tym samym zapewnił sobie drugą kadencję w roli prezydenta Warszawy. W jego sztabie gościł premier i lider PO Donald Tusk.

- Mamy dzisiaj wiadomość tę najważniejszą - Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej - skomentował zwycięstwo Trzaskowskiego.

Premier wspomniał też o wynikach wyborów na prezydenta Gdańska. - Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę jako gdańszczanin, mieszkaniec Spotu, ale gdańszczanin z urodzenia spojrzeć tam na północ i zobaczyć podobny wynik Oli Dulkiewicz, też 60 proc, genialnie - powiedział.

"15 października powtórzył się w kwietniu"

Donald Tusk odniósł się też do walki, którą formacje koalicyjne stoczyły z PiS przed kilkoma miesiącami. - Wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam 100-procentowe gwarancje, że po 15 października koalicja, która odegnała złe demony, że utrzymamy to poparcie, albo je zwiększymy w wyborach samorządowych. (...) 15 października powtórzył się w kwietniu - powiedział Tusk i dodał, że jest dumny z "Polek i Polaków".

- Nic nie będzie łatwe w świecie, Europie i w Polsce. Dlatego z satysfakcją mogę powiedzieć, że na tej trudnej drodze mamy wielu liderów i liderek - zaznaczył.

Exit poll. Rafał Trzaskowski wygrywa w Warszawie. "To coś co buduje"

Głos zabrał też Trzaskowski. - Dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i wychował to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co bardzo buduje - skomentował swoje zwycięstwo i podziękował mieszkańcom stolicy. - Mam nadzieję, że was nie zawiodę - powiedział.

Podziękował też Donaldowi Tuskowi za wsparcie. - Musimy wygrywać wybory, żeby pokazać, że cała Polska jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta, europejska. Cały świat na nas patrzył 15 października, ale teraz również - stwierdził prezydent Warszawy.

Trzaskowski podziękował kontrkandydatom za "merytoryczną kampanię".

Mówił też o wsparciu sojuszników politycznych. - Chciałem podziękować naszym przyjaciołom z Trzeciej drogi bo oni nas wsparli w Warszawie -

Wybory samorządowe 2024 - Warszawa. Wyniki exit poll

W Warszawie nie będzie drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Wyniki sondażowe wskazują na zdecydowane zwycięstwo aktualnego włodarza miasta.



Według badania exit poll pracowni Ipsos wybory prezydenckie w Warszawie ze zdecydowaną przewagą nad pozostałymi kandydatami wygrał Rafał Trzaskowski (Koalicyjny Komitet Wyborczy KO), który dostał 59,8 proc. poparcia.

Drugi jest Tobiasz Bocheński (Komitet Wyborczy PiS), który otrzymał 18,5 proc. głosów, a trzecia Magdalena Biejat (Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy i Ruchów Miejskich), ciesząca się 15,8 proc. poparcia.

Przemysław Wipler (Koalicyjny Komitet Wyborczy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców), Janusz Korwin–Mikke (Komitet Wyborczy Bezpartyjni) i Romuald Starosielec (Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski) nie mogli liczyć na dwucyfrowe poparcie. Pierwszy z nich uzyskał 3,9 proc., drugi 1,5 proc., a trzeci 0,5 proc. głosów.

