Morawiecki zabrał głos po wyborach. Skomentował wynik Bocheńskiego

- Jest to bardzo, bardzo wyraźna żółta kartka pokazana rządowi Donalda Tuska, Platformie Obywatelskiej i jej koalicjantom, także Trzeciej Drodze- powiedział były premier Mateusz Morawiecki. Polityk PiS skomentował również wynik wyborczy Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie. - Nie było niespodzianki ani "in plus", ani "in minus" - podkreślił.