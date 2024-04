Według sondażu exit poll dla Polsaty, TVN i TVP opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos, w skali kraju w wyborach do sejmików województw Konfederacja, która zawarła porozumienie wyborcze z działaczami Bezpartyjnych Samorządowców, uzyskała 7,5 proc.

Daje jej to czwarty wynik w stawce, za PiS, KO i Trzecią Drogą, a przed Lewicą.

- To jest wieczór, w którym ci, co pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję - powiedział Krzysztof Bosak podczas zorganizowanego w Warszawie wieczoru wyborczego swego ugrupowania.

Wybory samorządowe 2024. Konfederacja tuż za podium. Krzysztof Bosak zabrał głos

Jak mówił, podczas poprzednich wyborów "były zdecydowanie wyższe oczekiwania" a "wynik wielu rozczarował".

Teraz - podkreślił - "wszyscy pracowali bez żadnych wielkich oczekiwań". - Wiedzieliśmy, że ta rywalizacja jest bardzo trudna i twarda. Wiedzieliśmy, że wszystkie nowe formacje, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat weszły do parlamentu, z reguły nie poradziły sobie w wyborach samorządowych. Nierzadko nie przekraczały progu wyborczego, nie rejestrowały swoich list - mówił Bosak.

Podkreślił, że w tegorocznych wyborach Konfederacji udało się zarejestrować listy, dzięki porozumieniu z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

- To były długie i skomplikowane rozmowy, które doprowadziły do tego, że obaj partnerzy mogli wystawić swoich kandydatów we wszystkich województwach i we wszystkich okręgach wyborczych - zaznaczył.

Bosak podkreślił, że jest to wieczór satysfakcji, w poniedziałek trzeba przeanalizować wyniki, ale już od wtorku ruszyć z kampanią przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

