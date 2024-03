Donald Trump nie był w stanie zapewnić poręczenia majątkowego w wysokości 464 mln dolarów. To kwota wymagana przez sąd w Nowym Jorku do wstrzymania egzekucji wyroku skazującego jego firmę za oszustwa. Teraz byłemu prezydentowi grozi konfiskata aktywów.

Były prezydent Donald Trump nie może znaleźć firmy ubezpieczeniowej, która poręczyłaby kaucję na pokrycie wyroku przeciwko niemu w sprawie o oszustwo - przekazał portal CNN.

Adwokaci Trumpa powiedzieli, że zwrócił się on do 30 ubezpieczycieli o wsparcie, która miało zostać wykupione do końca tego miesiąca.

"Kwota wyroku wraz z odsetkami przekracza 464 miliony dolarów, a bardzo niewiele firm ubezpieczeniowych rozważy zabezpieczenie o wartości zbliżonej do tej wielkości" - napisali prawnicy byłego prezydenta.

Sprawa dotyczy zarządzonej w lutym przez nowojorski sąd kary 464 mln dolarów za wieloletni proceder zawyżania wartości majątku Trump Organization w celu zapewnienia pożyczek i kredytów od instytucji finansowych. Trump wniósł o wstrzymanie wyegzekwowania kary na czas rozpatrzenia apelacji, lecz aby do tego doszło, musi do przyszłego tygodnia zapewnić poręczenie majątkowe na pełną kwotę.

Problemy finansowe Donalda Trumpa. Grozi mu konfiskata aktywów

Jak oświadczyli w poniedziałek przedstawiciele byłego prezydenta, krok ten okazał się "praktycznie niemożliwy", bo wydania takiego poręczenia odmówiły im wszystkie firmy ubezpieczeniowe, do których się zwrócili. Według prawników Trumpa firmy nie chciały przyjąć nieruchomości pod zastaw, żądając gotówki.

"Podczas gdy według mojego rozumienia Trump Organization ma silną pozycję, jeśli chodzi o płynność finansową, nie ma miliarda dolarów w gotówce lub ekwiwalencie" - napisano w oświadczeniu. Prawnicy Trumpa ocenili zasądzoną karę i kaucję jako "rażąco dysproporcjonalną" i zwrócili się o pozwolenie na wniesienie mniejszego poręczenia.

ZOBACZ: Donald Trump bez konkurencji. Nikki Haley wycofuje się z wyścigu

Jeśli sąd nie zgodzi się na ten wniosek lub nie przedłuży terminu, od 25 marca Trump będzie zobligowany do zapłacenia kary. Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James zapowiedziała, że jest gotowa zacząć konfiskować jego aktywa, jeśli były prezydent nie będzie miał gotówki.

W marcu Trump był w stanie wpłacić kaucję w wysokości 91,6 mln dolarów w innej sprawie, dotyczącej zniesławienia publicystki E. Jean Carroll. W tej sprawie Trump odwołuje się od wyroku sądu, który orzekł, że były prezydent zniesławił dziennikarkę, zaprzeczając, że dopuścił się wobec niej napaści seksualnej.

WIDEO: Nagła śmierć partnera Aryny Sabalenki. Konstantin Kołcow miał 42 lata Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / Polsatnews.pl