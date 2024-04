Policjanci z Sanoka zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Okazało się jednak, że mężczyzna miał ważny powód - wiózł do szpitala rodzącą żonę. Funkcjonariusze postanowili pomóc i odeskortowali parę do szpitala.