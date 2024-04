Decyzja władz została przekazana w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Siły Zbrojne rozpoczęły kolejny etap sprawdzania swojej gotowości bojowej, podczas którego wojskowe jednostki pancerne i inżynieryjne oraz jednostki 6. oddzielnej brygady zmechanizowanej Zachodniego Dowództwa Operacyjnego przygotowywane są do realizacji zamierzonych zadań" - napisano.

Białoruś. Armia ruszyła na poligony

"Personel posługujący się bronią standardową, sprzętem wojskowym i specjalistycznym będzie musiał przenieść się na poligony i wyznaczone obszary, gdzie będzie poddany ćwiczeniom i szkoleniom" - dodano.

ZOBACZ: Białoruś. Znaleźli nowe zagrożenie. Reżim obawia się "rewolucji TikToka"

Manewry kolejnych jednostek białoruskiej armii realizowane są od kilku tygodni. W poniedziałek Ministerstwo Obrony informowało o kontroli oddziałów artylerii formacji zmechanizowanej zorganizowanej na poligonie w Osipowiczach. W tym samym czasie działania prowadzone były także w jednostkach obrony terytorialnej.

Ministerstwo Obrony Białorusi: "Każdy mężczyzna musi przez to przejść"

Jednym z elementów sprawdzania gotowości bojowej Sił Zbrojnych Białorusi są ćwiczenia dla rezerwistów, które odbywają się m.in. na poligonie Lepelsky. Według oficjalnych komunikatów białoruskiego resortu obrony prowadzone są tam szkolenia z zakresu taktyki, inżynierii oraz medycyny pola walki.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów "którzy ukończyli szkolenie w Rosji".

- Instruktorzy wykonują świetną robotę przekazując nam wszystkie informacje. Dla mnie to świetna okazja, aby nauczyć się czegoś nowego i przygotować na wszystko - mówił Dmitrij Prokofiew, weteran wojskowy biorący udział w ćwiczeniach.

ZOBACZ: Nie wszyscy krytykują wybory w Rosji. Te państwa cieszą się ze zwycięstwa Putina

- Przeprowadzenie takich szkoleń jest bardzo ważne. Jeśli będą się one odbywać jeszcze częściej będzie to miało dobry wpływ na przygotowanie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Biorąc pod uwagę tak intensywne przygotowania, jestem pewien, że każdemu z nas uda się bronić Ojczyzny. Każdy mężczyzna musi przez to przejść - dodał.

Aleksandr Łukaszenka: Przygotowujemy się do wojny

Sprawdzanie gotowości bojowej białoruskiej armii zbiegło się w czasie z wizytą Alaksandra Łukaszenki na terenie jednostki wojskowej w Grodnie. W jej trakcie białoruski dyktator kolejny raz przekonywał o potrzebie rozbudowy potencjału wojska ze względu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa kraju.

- Nie wierzcie nikomu, że chcemy walczyć. Przygotowujemy się do wojny, mówię o tym otwarcie. "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny", nie ja to wymyśliłem. To jest dobrze powiedziane - stwierdził.

Jednocześnie miński satrapa podkreślił, że istnieje pilna potrzeba organizacji ćwiczeń jednostek wojskowych nawet jeśli są one krytykowane na Zachodzie.

- Jeśli stamtąd ktoś wyje i nas krytykuje, to wiedzcie, że robimy jak trzeba. Jeśli zaczną nas tam chwalić, to oznacza kłopoty - przekonywał Łukaszenka.