W niedzielę wieczorem zakończyły się trzydniowe wybory prezydenckie w Rosji, o których transparentności i uczciwości głośno powątpiewają międzynarodowe instytucje.

Jak poinformowała w poniedziałek szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, Elżbieta Pamfiłowa, "frekwencja w ostatnich wyborach prezydenckich była rekordowa w historii współczesnej Rosji" - donosi niezależny portal Meduza.io. Według "oficjalnych" danych w wyborach wzięło udział 87,1 mln Rosjan, czyli 77,44 proc. uprawnionych do głosowania.

Na Władimira Putina miało zagłosować aż 87,29 proc, o 11 punktów proc. więcej niż w 2018 r. Ostateczne wyniki prezydenckich komisja wyborcza poda 21 marca.

Jednak już teraz do prezydenta Rosji spływają gratulacje od innych światowych przywódców

Chiny, Iran, Białoruś. Gratulacje spływają do Rosji

Jak donosi państwowa agencja prasowa BiełTA Alaksandr Łukaszenka złożył Putinowi gratulacje telefonicznie. "W imieniu całego narodu białoruskiego i swoim prezydent pogratulował swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi przekonującego zwycięstwa w wyborach" - czytamy w komunikacie.

Również przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wysłał wiadomość z oficjalnymi gratulacjami dla Władimira Putina - donosi AFP.

- Chiny wyrażają swoje gratulacje - powiedział rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Lin Jian. - Chiny i Rosja są swoimi największymi sąsiadami i wszechstronnymi strategicznymi partnerami do współpracy w nowej erze - dodał chiński urzędnik.

ZOBACZ: Wybory w Rosji. Kolejka przed ambasadą w Warszawie. "Każdy jest tu w ramach protestu"

O gratulacjach nie zapomniał również przywódca Korei Północnej, Kim Dzong-Un, który według państwowych mediów, wysłał prezydentowi Rosji wiadomość.

Wyrazy uznania dla wyniku wyborczego Putina przekazał także prezydent Iranu Ebrahim Raisi. "Prezydent Islamskiej Republiki Iranu w przesłaniu szczerze pogratulował Władimirowi Putinowi zdecydowanego zwycięstwa i ponownego wyboru na prezydenta Federacji Rosyjskiej" - podała państwowa agencja prasowa IRNA.

Poradzieckie republiki gratulują. "Dowód bezwarunkowego zaufania"

Gratulacje płyną także od innych dbających o rozwój współpracy z Rosją krajów np. Uzbekistanu.

Rzecznik prezydenta Szawkata Mirzijojewa, wcześniej wieloletniego premiera tego kraju, przekazał, że przywódca gratuluje "bezwarunkowego zaufania i silnego poparcia ludności dla kursu politycznego Władimira Putina i programu reform społeczno-gospodarczych". Dowodem tego mają być wyniki wyborów w Rosji - cytuje wypowiedź uzbeckiego rządu agencja Interfax.

ZOBACZ: Wybory w Rosji. Są oficjalne wyniki. Po zwycięstwie Putin nawiązał wprost do Nawalnego

Prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmom wysłał oficjalny telegram, w którym pogratulował "zdecydowanego zwycięstwa". Jego zdaniem wyniki są "żywym potwierdzeniem wysokiego autorytetu politycznego i szerokiego poparcia rosyjskiego społeczeństwa dla kursu państwa w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i wzmocnienia jego pozycji międzynarodowej" - informuje Meduza.io.

"Świętujemy twój triumf" i "Pozdrawiamy cały naród rosyjski"

Gratulacje dla Putina płyną też z Ameryki Południowej. Wenezuelski prezydent Nicolas Maduro dodał w serwisie X długi wpis opatrzony zdjęciem z prezydentem Putinem.

"Przesyłam moje gratulacje bratniemu narodowi rosyjskiemu i prezydentowi Władimirowi Putinowi z okazji jego nadzwyczajnego zwycięstwa w wyborach prezydenckich Federacji Rosyjskiej" - napisał polityk.

Jak dodał, proces wyborczy był "demokratyczny" i "bezbłędny". "Pozdrawiamy cały naród rosyjski i partię Jedna Rosja!" - zakończył.

ZOBACZ: Wybory w Rosji. Fala komentarzy po "zwycięstwie" Putina. Władze państw reagują

Prezydent Nikaragui Daniel Ortega opublikował gratulacyjny list. "Świętujemy twój triumf, jako wkład w niezbędną stabilność społeczności ludzkiej" - napisał Ortega, wyliczając wszystkie zalety rządów Władimira Putina. "Ponownie wyrażamy nasz szacunek, zawsze w niezachwianym i solidarnym braterstwie oraz wsparciu we wszystkich słusznych sprawach" - zapewniał prezydent Nikaragui.

Polskie MSZ oficjalnie potępiło niedemokratyczny sposób przeprowadzenia wyborów w Rosji, podobnie jak wiele zagranicznych rządów. W mediach pojawiły się informacje o rosyjskich strażnikach, którzy sprawdzali odpowiedzi na kartach do głosowania przez ich wrzuceniem do urn. Do lokali nie wpuszczono obserwatorów OBWE.