Czym jest TikTok STEM i jak działa?

Jest to nowa karta w aplikacji, która zawiera treści związane z nauką, technologią, inżynierią i matematyką. STEM, w skrócie od angielskich słów Science, Technology, Engineering, Mathematics, ma ułatwić wyszukiwanie treści z powyższych obszarów tematycznych i łączyć użytkowników o wspólnych zainteresowaniach.



Karta TikTok STEM jest dostępna od 2 kwietnia dla użytkowników z Wielkiej Brytanii i Irlandii. U pozostałych użytkowników z Europy nowa funkcjonalność TikToka ma się pojawić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Znajdzie się obok karty "Dla Ciebie".

ZOBACZ: Ultimatum dla TikToka. Amerykanie dają właścicielom pół roku na sprzedaż serwisu

"Wierzymy, że możliwość odkrywania jest podstawą w doświadczaniu TikToka, dlatego platforma nieustannie stara się pomagać swojej społeczności w odnajdywaniu nowych i wartościowych treści. Mamy nadzieję, że uruchomienie kanału STEM w całej Europie będzie stanowić źródło inspiracji dla nowego pokolenia inżynierów, matematyków i entuzjastów nauk ścisłych" - przekazała Marlène Masure, dyrektorka generalna ds. operacyjnych TikTok dla regionu EMEA.



Wcześniej wspomniana funkcja była dostępna już w Stanach Zjednoczonych i odniosła niemały sukces.

TikTok zadba o rzetelność treści

Pomysł wykorzystania TikToka do promowania filmików dostarczających dużą dawkę rzetelnej wiedzy wydaje się jak najbardziej uzasadniony. W szczególności, że ma on w dużej mierze dotyczyć najmłodszych użytkowników aplikacji. Co jednak ze wspomnianą rzetelnością, która może u wielu osób budzić obawy?



TikTok poinformował o poszerzeniu partnerstwa z Common Sense Networks i Poynter Institute. To właśnie te podmioty mają być odpowiedzialne za weryfikację publikowanych materiałów. Dzięki temu w karcie STEM mają pojawiać się rzetelne i wysokiej jakości treści.