Amerykanie chcą sprzedaży TikToka i stawiają ultimatum. Domagają się, by właściciel popularnego serwisu sprzedał go podmiotowi niezwiązanemu z Pekinem i Komunistyczną Partią Chin. Nowe prawo przegłosowała Izba Reprezentantów. By weszło w życie potrzebna jest zgoda Senatu i Prezydenta. Ultimatum budzi spore kontrowersje. Materiał "Wydarzeń" Polsatu.