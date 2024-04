We wtorek, 2 kwietnia Ukraina przeprowadziła atak na fabrykę dronów w Tatarstanie. Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) ocenili, że wydarzenia te wywołały niepokój i panikę wśród rosyjskich urzędników.

ISW: Rosną rosyjskie obawy pod atakach z 2 kwietnia

ISW przypomina wypowiedź prezydenta Tatarstanu Rustama Minnichanow, który po ataku wezwał Rosjan, "by się obudzili i nie czekali, aż ich miasta zostaną zabezpieczone przez obronę powietrzną". Polityk mówił, że "najbardziej wrażliwym ogniwem" są obiekty energetyczne Federacji Rosyjskiej.

Analitycy uważają, że ​​takie publiczne oświadczenia rosyjskich urzędników można interpretować jako znak rosnących obaw. "Rosyjskie obawy rosną po atakach z 2 kwietnia, ponieważ rozumieją oni niezdolność ministerstwa obrony do ochrony miast i obiektów infrastruktury krytycznej przed atakami dronów" - podaje ISW.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Atak na Most Krymski "nieunikniony". Podano datę

Eksperci przypominają również, że rosyjskie źródła wojskowe twierdziły niedawno, że powstały mobilne grupy do zwalczania bezzałogowców.

"Wskazuje to, że Rosja może nie być w stanie rozmieścić konwencjonalnych systemów obrony powietrznej w celu ochrony wszystkich krytycznych obiektów. Według ISW ukraińskie ataki z 2 kwietnia na cele w Tatarstanie prawdopodobnie stanowią znaczące naruszenie zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu - docierając do odległych obszarów Rosji" - czytamy w analizie Instytutu.

Atak na Tatarstan - "operacja specjalna" Ukrainy

Do masowego ataku ukraińskich dronów na Tatarstan doszło we wtorek po północy. Region oddalony jest o ponad tysiąc kilometrów od granicy z Ukrainą. Była to "operacja specjalna" wywiadu wojskowego w Kijowie - oznajmił rozmówca ukraińskiej agencji Unian.

Ukraińcy zaatakowali fabrykę w Jełabudze, gdzie montowano drony irańskiej produkcji Shahed, które Rosjanie nazywają Gierań-2, a także rafinerię w Niżniekamsku. Do ataku na fabrykę nie użyto drona, a samolotu.

ISW określiła atak "jednym z najgłębszych ciosów zadanych na tyłach Federacji Rosyjskiej". Agencja Reutera podkreślała z kolei, że ukraińskie bezzałogowce przemierzyły blisko 1,3 tys. kilometrów.

Trafiona rafineria to trzeci co do wielkości taki obiekt w Rosji. Zakład w skali roku był odpowiedzialny za produkcję trzech procent ropy naftowej w kraju.