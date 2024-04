Według brytyjskich mediów Ukraina planuje kolejny atak na Most Krymski. Wskazano, że jego wysadzenie jest "nieuniknione". Jeden z oficerów ukraińskiego wywiadu ujawnił, że operacja zostanie przeprowadzona w najbliższych miesiącach. Eksperci ostrzegają jednak, że zniszczenie tego obiektu może być niezwykle trudne do osiągnięcia, ponieważ Rosja wzmocniła jego obronę.

W ostatnich miesiącach Ukraina zwiększyła liczbę przeprowadzanych ataków na rosyjskie rafinerie i składowiska ropy. Działania miały zmusić do przekierowania sił rosyjskich w głąb kraju, a także przysporzyć kłopotów wrogiej armii uszkadzając zakłady i doprowadzając do deficytu np. paliw samolotowych. Jednakże brytyjskie media wskazały, że ukraińskie wojsko wybrało sobie nowy cel.

Brytyjskie media: Ukraina planuje trzeci atak na Most Krymski

Według The Guardian, powołującego się na źródła w ukraińskim wywiadzie, armia chce ponowić atak na Most Kerczeński łączący okupowany Krym z Rosją. Wyżsi urzędnicy ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR wskazują, że po dwóch poprzednich próbach wysadzenia mostu spróbują po raz trzeci. Podali nawet, kiedy ma dojść do planowanego ataku.



- Zrobimy to w pierwszej połowie 2024 roku – powiedział gazecie jeden z urzędników.

ZOBACZ: Dziwne ruchy Rosjan na Krymie. Zdjęcia satelitarne pokazują wiele



Dodał, że szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow ma już "większość środków na realizację tego celu". Plan podobno został zatwierdzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ma na celu "zminimalizowanie" obecności Rosjan w okolicy Morza Czarnego.



Medium podało, że dla Ukraińców "most jest znienawidzonym symbolem nielegalnej aneksji Krymu". Jego zniszczenie przyczyniłoby się do likwidacji strategicznego dla Rosjan punktu, ale także podniosłoby morale w armii Ukrainy oraz wzmocniłoby kampanię na rzecz wyzwolenia Krymu.

Wojna w Ukrainie. Strategiczny cel Rosjan zagrożony

Eksperci wskazują jednak, że nie jest jasne, jak potoczy się ukraiński atak. Poddają w wątpliwość czy żołnierze będą w stanie przeprowadzić skuteczne uderzenie na dobrze strzeżony obiekt. Federacja Rosyjska podjęła szereg działań zabezpieczających most, w tym wzmocniła jego obronę przeciwlotniczą.

ZOBACZ: Rosną obawy Rosjan. Wzmacniają obronę Mostu Krymskiego



Ukraina podczas inwazji Rosji na pełną skalę przeprowadziła dwa szeroko zakrojone działania na Most Krymski – w październiku 2022 roku i w lipcu 2023 roku. Jednakże za każdym razem strona Rosyjska była w stanie wznowić ruch na uszkodzonej konstrukcji.



Gdyby przejazd został trwale uszkodzony, Moskwa byłaby zmuszona do zmiany drogi transportu zaopatrzenia wojskowego - najpewniej przez drogi okupowanej południowej Ukrainy. Ukraińscy urzędnicy uważają, że znacznie osłabiłoby to zdolność Kremla do prowadzenia ofensywy.