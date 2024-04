W Kursku doszło do ataku powietrznego. Drony spadły na budynki mieszkalne. Rosyjskie władze oskarżyły o nalot Ukrainę.

W czwartek wieczorem Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że nad obwodem kurskim przechwycono osiem dronów Sił Zbrojnych Ukrainy.

Do sieci trafiły nagrania, na których widać jak jeden z zestrzelonych bezzałogowców spada na miasto. Gubernator obwodu kurskiego poinformował, że w Kursku doszło do pożaru domów prywatnych. Na miejsce udały się służby ratunkowe.

Trzy drony nad Kurskiem

Dron spadł też na budynek mieszkalny na terenie kurskich ogrodów działkowych. "Według wstępnych danych nie było ofiar śmiertelnych ani rannych wśród ludności cywilnej" - przekazał w swoich mediach społecznościowych Roman Starowojt.

Podsumowując, gubernator wskazał, że nad Kurskiem strącono trzy drony. Zaapelował do mieszkańców, by nie zbliżali się do szczątków zestrzelonych obiektów.

