Były prezydent Sopotu i poseł KO Jacek Karnowski był podsłuchiwany Pegasusem. Potwierdziła to Prokuratura Krajowa, która wysłała do polityka pismo potwierdzające inwigilację. Do tych doniesień odniósł się Karnowski. - Ja tej sprawy nie odpuszczę. Konsekwencje musi ponieść też góra partii - powiedział.