- Wysłanie listów do osób, które były podsłuchiwane systemem Pegasus to zadanie prokuratora generalnego - przekazał Krzysztof Śmiszek w "Graffiti". - Osoby te będą powiadomione, jak działo państwo za czasów PiS - dodał. Polityk przekazał, że jest "to podstawa, aby ubiegać się o odszkodowania od Skarbu Państwa".

- Wysyłka listów do 30 osób, które były podsłuchiwane systemem Pegasus to kwestia prokuratora generalnego. Tak jak zapowiedział, ta sprawa zostanie załatwiona w ciągu kilku dni. Osoby poszkodowane będą powiadomione, jak działo państwo za czasów PiS - przekazał Krzysztof Śmiszek w "Graffiti".

- To wyraz szacunku państwa i uznania dla tych osób, które były inwigilowane bezpodstawnie. One muszą być poinformowane. Wówczas same zdecydują czy tę informację przekazać dalej - przekazał polityk.

Jak zaznaczył Śmiszek, wtedy od nich będzie zależało czy wystąpić wobec Polski o odszkodowanie. - Moim zdaniem, to jest podstawa do tego, żeby ubiegać się o ewentualne odszkodowania od Skarbu Państwa - dodał.

- Ta lista jest przygotowana w ścisłej współpracy prokuratora z ministrem - wyjaśnił polityk.

Śmiszek o użyciu Pegasusa: Prawdopodobieństwo, że sądy były wprowadzone w błąd

Polityk odniósł się do słów ministra Bodnara, który przekazał, że decyzje o użyciu Pegasusa były wydawane przez sąd. - W wielu przypadkach jest duże prawdopodobieństwo, że sądy były wprowadzone w błąd - zaznaczył.

- Doszło do oszustwa ze strony państwa. W tych wnioskach nie było informacji o stosowanych środkach. A tam wszystko opiera się na zaufaniu - wyjaśnił polityk.

Wiceminister sprawiedliwości skomentował także działania ABW w sprawie przeszukań w domach polityków.

- Jeśli prokuratura zdecydowała się na tak mocny krok, miała ku temu podstawy prawne - powiedział wiceminister sprawiedliwości o przeszukaniach służb m. in. w domu Zbigniewa Ziobro.

Jak dodał Śmiszek, skala nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości jest na tyle duża, że są ku temu podstawy. - Prowadzimy audyt nad tymi wydatkami i włos jeży się na głowie - podkreślił.

"Takiego oddechu w prokuraturze nie widziałem od dawna"

- My działamy inaczej, nie po kumpelsku. Nie mamy nic do ukrycia - zadeklarował polityk. - Nie zgadzam się na taką symetrię przez ostatnie lata byliśmy świadkami degeneracji prokuratury. Była używana jaka zbrojne ramię Zbigniewa Ziobry - wyjaśnił.

- Jeśli Grodzki i Banaś mają wycofane wnioski, to znaczy, że są ku temu podstawy - przekazał wiceminister sprawiedliwości. - Takiego oddechu w prokuraturze nie widziałem od dawna. Wierzę, że działa ona wreszcie w sposób taki, jaki przewidziały przepisy - wyjaśnił.

Polityk przekazał, że ws. prokurator Wrzosek będzie wyjaśniona. - Jeśli będą potrzeby, to będzie postępowanie dyscyplinarne, a nawet karne - wyjaśnił.

- Takie sprawy teraz mogą być dokładnie wyjaśnione. Dlatego prokuratura może dobrze działać, bo nie czuje oddechu polityków - wyjaśnił Śmieszek.

Wiceminister: Kampania Lewicy idzie jak strzała

Polityk Lewicy odniósł się do zbliżających się wyborów samorządowych.

- Liczymy na dobry wynik. Wszystko, co będzie powyżej 8,6 proc. poparcia, będzie przeze mnie uznane za dobry wynik. Lewica jest potrzeba na poziomie lokalnym - powiedział Śmiszek.

Jak zaznaczył, "kampania Lewicy idzie jak strzała". - Analizujemy sondaże i wyniki, nie boimy się rozmowy, o tym jak nam idzie - przekazał.

Wiceminister skomentował także ewentualną rekonstrukcję rządu.

- Premier ma prawo dokonać wymiany ministra. Stołek taki jest zawsze tymczasowy, to tak zwane gorące krzesło - przekazał Śmieszek.

- Ja jestem do dyspozycji mojej partii - zadeklarował polityk, odnosząc się do możliwości startu w wyborach do europarlamentu w czerwcu. - Nie podjąłem żadnej decyzji. W Brukseli także można walczyć o polską praworządność - skomentował polityk.

- Nie wykluczam takiego startu - zaznaczył Śmiszek.

Polityk przekazał, że zasadą jest "zero śmierci na granicy". - To jest nieakceptowalne, aby ludzie umierali na granicy. Ja się nie zgadzam z pushbackami. Jesteśmy dużym bogatym krajem - dodał.

- Pomoc nie może być karalna. Ten rząd jest zdeterminowany, aby takie rzeczy nie były ścigane - zaznaczył wiceminister, odnosząc się do problemów prawnych wolontariuszy działających na granicy polsko-białoruskiej.

