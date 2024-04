Według Borysa Budki Orlen podpisał umowę na blisko pół miliona złotych, za sporządzenie krótkiego raportu ma temat Bartłomieja Sienkiewicza. Firma wystawiła dwie faktury za swoje usługi - jedną na 70 tys. dolarów, a drugą na 41 tys. dolarów.

- Mam ze sobą dokumenty, które mówią o tym, że w sposób absolutnie - w mojej ocenie - nielegalny, w środku kampanii wyborczej w 2023 r. zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot - poinformował w czwartek w TVN 24 minister aktywów państwowych.

Bartosz Sienkiewicz inwigilowany przez Orlen? Powstał raport

Wspomniany raport miał być gotowy 15 września 2023 r., a więc dokładnie na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. Minister zapoznał się również z tekstem dokumentu, w którym według jego relacji znajdowały się "różnego rodzaju bzdury mówiące o działalności Bartłomieja Sienkiewicza". Zdaniem Budki "nie mają żadnej wartości same w sobie". - One są powszechnie znane, o prowadzonej przez niego wcześniej działalności gospodarczej, o kwestii tego jakich ekspertów zatrudniał - zaznaczył.

ZOBACZ: Zmiany w prawie i "totalna inwigilacja". W Sejmie prace nad nową ustawą

Jak wskazał minister aktywów państwowych ofiarami inwigilacji na zlecenie Orlenu mieli paść również inni politycy. "Andrzej Halicki. Marcin Kierwiński, Robert Kropiwnicki, Jan Grabiec, Marek Sowa" - to osoby, które według jego wiedzy były inwigilowane przez prywatnego detektywa.

Na te doniesienia zareagował w czwartek wieczorem na platformie X minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. "Niech nikt nie ma złudzeń: to nie był jakiś zwykły rząd i zwykła władza, np. nad spółkami skarbu państwa. To było zbiorowisko kanalii. Dlatego trzeba ich rozliczyć do dna. Cieszę się, że mam sposobność brać w tym rozliczeniu czynny udział" - oświadczył.