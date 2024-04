Awaria wyrzutni rakietowej na duńskiej fregacie doprowadziła do zamknięcia cieśniny Wielki Bełt na Morzu Bałtyckim. Krajowy Urząd Morski wydał ostrzeżenie dla innych statków, by omijały ten region, ponieważ istnieje ryzyko, że fragmenty rakiet mogą spaść w każdej chwili. Władze wprowadziły także zakaz lotów nad zagrożonym obszarem. To nie pierwszy kłopot duńskich rakiet w ostatnim czasie.