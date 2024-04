- Apeluję o to, aby zgłaszać wszelkie kwestie dot. łamania prawa wyborczego, ciszy wyborczej, agitacji w czasie ciszy wyborczej czy w lokalach. Dzięki temu policja będzie mogła reagować - przypomniał przed wyborami samorządowymi minister Marcin Kierwiński. Wicepremier Krzysztof Gawkowski dodał, że jest gotowy do przyjmowania zgłoszeń o dezinformacji, które mogą pojawić się w najbliższych dniach.

W najbliższą niedzielę odbędą się w Polsce wybory samorządowe - Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych. W całej Polsce o mandat powalczy ponad 183 tys. kandydatów.



Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że proces wyborczy zostanie przeprowadzony przez samorządy, Państwową Komisję Wyborczą oraz władze centralne. - Pokażmy po raz kolejny, że demokracja w Polsce, jeśli chodzi o ten najważniejszy akt demokratyczny ma się bardzo dobrze. Pokażmy, że Polacy potrafią korzystać z praw demokratycznych - zaapelował minister.

Wybory samorządowe 2024. Minister o potencjalnych "zakłóceniach"

Szef MSWiA odniósł się także do łamania prawa wyborczego. - Apeluję o to, aby zgłaszać na bieżąco na policję wszelkie kwestie dotyczące łamania prawa wyborczego, łamania ciszy wyborczej, agitacji w czasie ciszy wyborczej czy w lokalach. Dzięki temu policja będzie mogła reagować, aby proces wyborczy przebiegał w sposób niezakłócony - powiedział.



Minister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się również bezpośrednio do wyborców. - Jeżeli państwo widzą dezinformację, komunikaty, informacje, które państwa zdaniem są ewidentnie dezinformacją wyborczą, też prosimy je zgłaszać - mówił minister Marcin Kierwiński.

Podczas konferencji szef resortu spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że w środę odbyła się odprawa komendanta głównego policji z komendantami wojewódzkimi policji w sprawie zabezpieczenia wyborów.

Transport do lokalu wyborczego

Minister Marcin Kierwiński przypomniał, że MSWiA jest współodpowiedzialne za proces dowozu wyborców do lokali wyborczych. Zgłoszenia były zbierane i będą realizowane zgodnie z prawem przez samorządy. Odbędzie się to dzięki środkom z budżetu centralnego przekazywanym poprzez wojewodów. Minister zaapelował także o sprawdzenie, w jakim miejscu możemy oddać głos.



- Bardzo mocno zachęcamy, aby przed wyborami sprawdzić w aplikacji mObywatel, gdzie każdy z Państwa jest wpisany do rejestru wyborców. Sprawdźcie Państwo, w którym lokalu wyborczym głosujecie, sprawdźcie w którym spisie wyborców jesteście - mówił minister spraw wewnętrznych i administracji.

NASK i CERT w przeciwdziałaniu dezinformacji w trakcie wyborów

Natomiast wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji wyjaśnił, że wybory związane są m.in. z odpowiedzialnością na polu cybernetycznym. - W obszarze odpowiedzialności za bezpieczeństwo cyfrowe podejmowaliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach wspólne z MSWiA działania, by wybory 7 kwietnia były bezpieczne - zaznaczył.

Minister cyfryzacji wskazał także, że NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy) oraz CERT (zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci) są gotowe do przyjmowania wszystkich zgłoszeń o dezinformacji, które mogą pojawić się w najbliższych dniach. Dotyczy to także spraw związanych z naruszeniem ciszy wyborczej.