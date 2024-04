Wieczorem rolnicy zgromadzili się przed ministerstwem rolnictwa w Warszawie. Domagają się, by rząd realizował ustalania ze spotkania w Jasionce, na której byli obecni przedstawiciele rządu i organizacji rolniczych. Wcześniej we wtorek rolnicy spotkali się z ministrem Czesławem Siekierskim, który - jak twierdzą - dał do zrozumienia, że "nic nie zrobił" w ich sprawie.