W samolotach linii lotniczych CemAir nie można już korzystać z toalet. Pomieszczenia są zaklejone taśmą, a na drzwiach zawieszona jest tabliczka informująca o awarii. Obsługa informuje pasażerów o braku możliwości załatwienia się podczas lotu podczas odprawy. Jeżeli ktoś chce zrezygnować z tego powodu, otrzyma zwrot pieniędzy.

Linia obsługuje 26 samolotów z lotniska OR Tambo International w Johannesburgu. Jest ona popularnym wyborem wśród turystów, którzy przylatują do tego portu lotniczego z zamiarem udania się na safari np. do Maun w Botswanie. Taki lot trwa godzinę i 45 minut.

Portal "The South African" alarmuje, że podróżujący nie są przyzwyczajeni do lotów bez możliwości pójścia do łazienki. "Pasażerowie płci męskiej są zmuszeni załatwiać się do butelki na oczach współpasażerów. Te sytuacje wprawiają w zażenowanie pasażerki" - podaje portal.

Linia CemAir zignorowała zalecenia ws. toalet

Jedną z maszyn używanych przez linię CemAir jest Beechcraft 1900D. To niewielki samolot o zasięgu 2,5 tys. kilometrów. Ten model może pomieścić dwóch członków załogi i 19 pasażerów.

Południowoafrykańskie media przypominają, że linia CemAir jest członkiem IATA, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Według polityki tej organizacji, jeżeli w samolocie znajduje się co najmniej 15 osób, to na pokładzie powinna być dostępna toaleta.

Zarząd linii ma jednak inne zdanie. Według Milesa van der Molena, dyrektora generalnego CemAir to tylko "sugestia", a nie wiążące rozporządzenie.

Jego zdaniem najlepszą strategią jest apelowanie do pasażerów o korzystanie z toalet przed wejściem na pokład. Zapytany o to, czy toaleta będzie otwierana w "nagłych przypadkach", odparł, że nie będzie takiej możliwości.

Awarie toalet to częsta przyczyna awaryjnych lądowań

W samolotowych toaletach może dochodzić do awarii, które stają się ostatecznie przyczyną awaryjnych lądowań. Do takie sytuacji doszło we wtorek podczas lotu Boeinga 777, który leciał z Frankfurtu nad Menem do San Francisco.

Okazało się, że zawartość zbiornika na nieczystości w jednej z toalet przelała się i przedostała do kabiny, co wywołało okropny zapach na pokładzie.

Kapitan samolotu nawiązał kontakt z obsługą naziemną, mając nadzieję, że pomogą rozwiązać problem, gdy samolot krążył nad Morzem Północnym. Technicy byli jednak bezradni. Wówczas piloci wrócili natychmiast na lotnisko we Frankfurcie.