Mieszkaniec Florydy przeżył wyjątkowe zdarzenie. Na jego dom spadł tajemniczy przedmiot, który przebił dach i wyrządził spore szkody w środku. Mężczyzna podejrzewa, że był to fragment Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do sprawy odniosła się NASA, która zapowiedziała zbadanie sprawy.

Alejandro Otero twierdzi, że na jego dom spadł tajemniczy przedmiot z kosmosu. Chociaż pochodzenie obiektu nie zostało jeszcze ustalone, poszkodowany uważa, że może to być fragment palety ładunkowej zawierającej stare baterie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które zostały wysłane w kosmos przez NASA w 2021 roku i stały się kosmicznym śmieciem.

Dramat mieszkańca USA. Na jego dom spadły śmieci kosmiczne

Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć swojego domu, na których widać dziury w dachu i przebitą podłogą na dwóch piętrach. Według niego

Mieszkaniec Florydy przekazał również, że niewiele brakowało a doszłoby do tragedii. Ważący ponad kilogram odłamek omal nie uderzył bowiem jego syna, który był w domu.

Właściciel posesji zwrócił się do NASA o pomoc w wyjaśnieniu incydentu.

Floryda: Spadły śmieci kosmiczne. NASA wydała oświadczenie

We wtorek agencja kosmiczna wydała oświadczenie w tej sprawie. "NASA zebrała przedmiot we współpracy z właścicielem domu i jak najszybciej go przeanalizuje w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie, aby ustalić jego pochodzenie" - podano.

"Więcej informacji będzie dostępnych po zakończonej analizie" - dodano.

Gdy inżynierowie ustalą pochodzenie obiektu i potwierdzą, że to przedmiot wykorzystywany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, właściciel domu będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie szkód.

Może to nie być jednak takie proste, ponieważ o ile sam przedmiot jest własnością NASA, to jednak paleta, na której się znajdował, miała należeć do japońskiej agencji kosmicznej - JAXA. Jeżeli naukowcy to potwierdzą, wtedy o pokrycie kosztów naprawy domu mężczyzna będzie musiał wystąpić do rządu Japonii.