Antoni Zegarski z Grodziska Mazowieckiego został wyróżniony przez NASA nagrodą Astronomical Picture of the Day. Młody Polak wykonał wyjątkową fotografię Księżyca.

Amerykańska agencja kosmiczna NASA ma w zwyczaju wyróżniać każdego dnia zdjęcia przedstawiające zakątki wszechświata. Fotografia taka otrzymuje tytuł Astronomical Picture of the Day (Astronomiczne Zdjęcie Dnia).



We wtorek tytułem tym opatrzono zdjęcie młodego Polaka - 17-letniego Antoniego Zegarskiego z Grodziska Mazowieckiego. Wykonana przez niego fotografia przedstawia Księżyc w pełni.

Zdjęcie można zobaczyć na stronie NASA.

NASA wyróżniło zdjęcie Polaka

Wyróżnieniem pochwaliło się Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Grodzisku Mazowieckim. "Nasz młody i zdolny człowiek z Grodziska Mazowieckiego zdobył nagrodę APOD (Astronomical Picture of the Day) codziennie przyznawaną przez NASA - National Aeronautics and Space Administration. Gratulacje Antek!" - czytamy w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: NASA kończy misję Ingenuity. Marsjański helikopter więcej nie poleci

Wybrane zdjęcia są publikowane na stronie Astronomical Picture of the Day. Oprócz tego dołączane są do nich krótkie opisy.

"Średnio co miesiąc na niebie nad Ziemią występuje pełnia Księżyca. Dzieje się tak, ponieważ Księżyc potrzebuje miesiąca, aby ukończyć kolejną orbitę wokół naszej planety, przejść przez wszystkie swoje fazy i ponownie mieć całą swoją połowę skierowaną w stronę Ziemi oświetloną odbitym światłem słonecznym" - dodano w opisie zdjęcia Antoniego Zegarskiego.