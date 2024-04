- Dzisiaj, tu w Krakowie chce powiedzieć dobrą nowinę dla wszystkich mam. Tych przyszłych, ale też tych, które mają te najmniejsze maleństwa. Właśnie zakończyliśmy pracę nad tzw. babciowym. Za kilka dni, na najbliższym posiedzeniu rządu, przyjmiemy ten projekt - powiadomił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Krakowie.

- Oczywiście musimy dać sobie trochę czasu, bo jak wiadomo to jest ustawa. My dzisiaj przejęliśmy założenia, rząd przyjmie projekt ustawy, on musi trafić do Sejmu - zastrzegł premier.

Kiedy wejdzie w życie "babciowe"? Donald Tusk podał datę

Lider Koalicji Obywatelskiej poinformował, że projekt będzie się nazywał oficjalnie "Aktywny Rodzic", a pierwszych wypłat w ramach tego programu można się spodziewać jeszcze w tym roku.

- Myślę, że tuż po wakacjach, polscy rodzice, głównie chodzi tu myślę o mamy, będą mogli być aktywni kilka miesięcy po urodzeniu dziecka, to znaczy każda mama, która będzie chciała wrócić szybciej do pracy, a więc po pełnopłatnym, rocznym urlopie macierzyńskim, będzie mogła wrócić do pracy, bo dostanie od państwa te obiecane 1500 zł - powiedział. Jak dodał, są to pieniądze na opłacenie "niani, babci, siostry, koleżanki, czy żłobka".

- Jestem z niego niezwykle dumny, bo to jest projekt, który pokazuje, że to jest gra, w której wszyscy wygrywają. Mama może pójść do pracy. Przysłowiowa, umowna babcia, bo przecież nikt jej nie będzie zmuszał, nie tylko o babcie chodzi, o dziadków być może też - mówił. Oprócz 1500 zł państwo dopłaci do składki zatrudnionego na takiej umowie.

Szef rządu zapewnił również, że nowe świadczenie nie spowoduje likwidacji świadczenia opiekuńczego do 35. miesiąca życia dziecka w wysokości 500 zł, które jest przyznawane po urodzeniu się drugiego dziecka. - Wręcz przeciwnie. Rozszerzymy także tę pomoc finansową też na pierwsze dziecko - zapowiedział.

