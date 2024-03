Kończą się prace nad nowym świadczeniem socjalnym, które było zapowiadane przez Koalicję Obywatelską jeszcze przed wyborami. Rodzice, którzy chcą wrócić do pracy będą mogli otrzymać nawet do 1,5 tys. zł "babciowego". Co warto odnotować, do wyboru będą aż trzy formy wsparcia.