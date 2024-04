Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekty nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Projekt KO trafił do Sejmu w listopadzie 2023 r., z kolei projekt PiS - w grudniu.

KO i PiS będą mieć wspólny projekt ustawy. Chodzi o majątki małżonków

W lutym br. oba trafiły do prac w sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz do komisji samorządu terytorialnego. Po pierwszym czytaniu komisja regulaminowa powołała podkomisję do prac nad projektami.

Sprawozdawca projektu PiS Janusz Kowalski powiedział, że jego klub popiera projekt KO o ujawnieniu majątków małżonków najważniejszych polityków. A z uwagi na fakt, że był złożony wcześniej, PiS w swoim projekcie nie powtarzał jego wszystkich rozwiązań, tylko dodał, te których nie było.

- Akurat te dwa projekty są dosyć zbieżne, niewiele się różnią, ale wiodącym będzie projekt KO - przyznał sprawozdawca projektu KO Marek Sowa.

- Nie patrzymy na bieżące spory polityczne, a na rozwiązania systemowe, bo to rozwiązanie dotyczy wszystkich polityków - podkreślił Kowalski. Jak dodał, jest przekonany, że podkomisja wypracuje rozwiązania, które "będą dotyczyć całej klasy politycznej".

Prace nad projektem ws. ujawniania majątków małżonków ruszą w kwietniu

Przewodniczący podkomisji Artur Łącki (KO) powiedział, że podkomisja zbierze się w czasie zaplanowanego na 24-26 kwietnia posiedzenia Sejmu. Wówczas odbędą się wtedy pierwsze przemowy ekspertów dotyczące obu projektów, a komisja regulaminowa ma zaproponować Sejmowi już wspólny projekt.

Aktualnie każda osoba - nie tylko najważniejsi politycy - może ujawnić majątki swoich bliskich. Jednak w przypadku dobrowolnego przedstawienia oświadczenia majątkowego nie ma możliwości wyciągnięcia konsekwencji prawnych, gdyby okazało się ono fałszywe.

Obecnie oświadczenia majątkowe musi składać większość osób pracujących w administracji publicznej - wśród nich m.in. osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie parlamentarzyści, samorządowcy czy sędziowie. Oświadczenie takie zawiera całość majątku danej osoby - w tym nieruchomości, samochody, cenne przedmioty, oszczędności, a także kredyty i inne zobowiązania. Celem obowiązku składania oświadczeń jest przeciwdziałanie korupcji.

Różnice w projektach PiS I KO

W przypadku rozdzielności majątkowej, majątki odrębne małżonków osób publicznych nie podlegają zasadom jawnych oświadczeń majątkowych. Zarówno projekt KO i PiS zakłada uzupełnienie treści oświadczenia majątkowego prezydenta, marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, premiera, wicepremierów oraz ministrów o część dotyczącą majątku odrębnego małżonka oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Projekt KO zakłada też, że ujawnieniu będą podlegać majątki odrębne małżonków m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, posłów i senatorów. Natomiast w obu projektach zaproponowano, aby obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych objąć wszystkich prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa bez względu na ich wielkość.

W projekcie PiS dodano zapis mówiący o konieczności ujawnienia publicznych darowizn dokonanych w okresie, za który składane jest oświadczenie majątkowe. A także, że powinno dotyczyć dochodów z 10 lat poprzedzających rok złożenia oświadczenia.