Finlandia zmaga się z potężnym atakiem zimy. Skrajnie niskie temperatury i intensywne opady śniegu sparaliżowały niemal cały kraj. W niektórych regionach temperatury spadły nawet do minus 34 stopni Celsjusza.

Po ciepłych i wiosennych świętach wielkanocnych do Finlandii niespodziewanie wróciła zima. Kraj sparaliżowały intensywne opady śniegu i silne mrozy.

Finlandia. Potężny atak zimy

W środę rano na północy i na wschodzie kraju spadło od 10 do 20 cm śniegu. Drogi w wielu miejscach są oblodzone. Dochodzi do wypadków, ponieważ część kierowców zdążyła już zmienić opony na letnie.

Według prognoz takie warunki pogodowe utrzymają się co najmniej do weekendu. Meteorolodzy przewidują jednak, że opady śniegu mogą się zmniejszyć.

Atak zimy w Finlandii. Skrajnie niskie temperatury

Na północy kraju odnotowano także wyjątkowo silny mróz. We wsi Tulppio w Laponii temperatura spadła do minus 34,3 stopni Celsjusza.

Niższą temperaturę o tej porze roku w Finlandii odnotowano tylko dwa razy. W 1977 roku w gminie Salla termometry pokazały minus 34,5 stopni. Natomiast w 1912 roku w Kuusamo i Sodankylä temperatury spadły do minus 36 stopni.



Nie tylko Finlandia zmaga się z nagłym atakiem zimy. Alerty przed śnieżycami i silnym wiatrem obowiązują również w Szwecji.



Tamtejszy Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla obszaru między Goeteborgiem a Sztokholmem. Spodziewane były tam opady śniegu nawet do 30 cm. Ze względu na trudne warunki pogodowe we wtorek ponad 14 tys. gospodarstw domowych było pozbawionych prądu.