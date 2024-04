Spór między rywalami w wyborach samorządowych w powiecie kaliskim. Starosta Krzysztof Nosal (PSL) został wspomniany w ulotce Janusza Kuźnika (PiS), w której był m.in. oskarżany o nepotyzm i "rozdmuchanie administracji w urzędzie do niebotycznych rozmiarów". Pozwał kontrkandydata w trybie wyborczym i wygrał.

Sprawa dotyczy Krzysztofa Nosala z PSL i Janusza Kuźnika (PiS) przedsiębiorcy z Liskowa, kandydujących do rady powiatu kaliskiego z ramienia Trzeciej Drogi i KW Prawo i Sprawiedliwość.

Zaczęło się od tego, że Kuźnik wydrukował i rozprowadził na terenie powiatu ulotki wyborcze na temat starosty. Nosalowi zarzucił nepotyzm, brak skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój powiatu i "rozdmuchanie administracji w urzędzie do niebotycznych rozmiarów".

Pozew w trybie wyborczym. Spór między Krzysztofem Nosalem i Januszem Kuźnikiem

Starosta szybko zareagował na zarzuty zamieszczone na ulotce. Złożył pozew w trybie wyborczym - czyli rozpatrywanym przez sądu w ciągu 24 godzin - gdzie stwierdził, że jego kontrkandydat podał nieprawdziwe informacje i naruszył dobra osobiste. Żądał też zakazania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat w ulotkach wyborczych, przeproszenia i zapłaty po 25 tys. zł na rzecz placówek opiekuńczych.

Sąd Okręgowy w Kaliszu w minioną środę wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek Nosala. Zdaniem sądu ulotka nie zawierała nieprawdziwych informacji na jego temat. Nosal się jednak nie poddał - złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Ten stwierdził we wtorek, że informacje rozpowszechniane na temat starosty kaliskiego są nieprawdziwe.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Rafał Trzaskowski o niezrealizowanych obietnicach: PiS zabrał 11 mld zł

O postanowieniu poinformował na Facebooku Krzysztof Nosal. Napisał, że rywal został zobowiązany przez sąd do opublikowania oświadczenia, że "rozpowszechniane przez niego informacje o rzekomym braku pozyskiwania środków zewnętrznych przez Powiat Kaliski oraz rozdmuchaniu administracji przez Krzysztofa Nosala-Starostę Kaliskiego, kandydata do Rady Powiatu Kaliskiego, do niebotycznych rozmiarów, są nieprawdziwe". Postanowienie jest prawomocne.